Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

Кавазашвили: я солидарен с Романцевым - багаж Аленичева, вот главная причина чемпионства

Бывший вратарь "Спартака" и сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал увольнение Массимо Карреры с поста главного тренера московской команды.

"Я солидарен с мнением Романцева - задел чемпионского сделал Аленичев. Каррера лишь воспользовался его багажом. Итальянец правильно сделал, что не стал ломать то, что сделал Аленичев.

Каррера ведь до "Спартака" никогда не был большим тренером. Он и главным то стал случайно. То, что проработал у нас несколько лет, для него большой опыт и плюс для биографии. Вот сейчас Каррера вернется в Италию, его пригласят в какой-нибудь клуб. А в послужном списке уже будет работа с легендарным "Спартаком", победа в национальном первенстве", - сказал Кавазашвили.

"СЭ"
Теги: Кавазашвили Романцев Каррера Спартак Аленичев
Сегодня, 15:42
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
19
(4)
#19  Алексей_Новгород  Великий Новгород (Сегодня, 16:49)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Барселона»
Секта багажа Аленичева )))))
Регистрация: 2.10.2018 [жалоба]
#18  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 16:43)
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
Цитата: Пивовед
а вот из зенита тренеры уходят депрессивными, разобранными, опустошёнными, уходят тренировать в Китай или всякие сборные, видавшие лучшие времена

ну да тренируют какие-то сборные Италии, Голландии, Интернационале всякие smirk

каГ успехи ?

особенно в Голландии , баклан?

сборная Италии всё больше становится похожа зенит- видимо. так же стремится к победе в Лиге Европы, по фурсенковским заветам.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#17  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 16:39)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
а вот из зенита тренеры уходят депрессивными, разобранными, опустошёнными, уходят тренировать в Китай или всякие сборные, видавшие лучшие времена

ну да тренируют какие-то сборные Италии, Голландии, Интернационале всякие smirk
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#16  колокольчик  москва (Сегодня, 16:38)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Цитата: Санитар для Кутарбы
А,Кавазашвили:Каррера ведь до "Спартака" никогда не был большим тренером. Он и главным то стал случайно.
stuck_out_tongue_winking_eye Анзорик,а как же Зидан,он что до "Реала" разве был великим тренером?

А кто его назвал великим? Этот тоже на багаже предшественников, а как закончился багаж, так и отскочил))


--------------------
Нельзя доверять мнению человека, который еще не успел похмелиться.
Регистрация: 30.01.2010 [жалоба]
#15  tar-tas  Moskwa (Сегодня, 16:38)
  • -2
  •  (2)
online

Цитата: Ramzes
Все крысы полезли наружу... Как же это мерзко смотрится со стороны.


А чего им не лезть, если знают, что могут повлиять на Федуна.

Три месяца назад он говорил, что судьба Карреры будет решаться по итогам сезона в его конце.


--------------------
От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
#14  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 16:30)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
Ну возьмите тогда Аленя обратно Если уж Карерра с чужим багажом сумел выиграть, то самому сенатору повторить - раз плюнуть smirk

Вот сейчас Каррера вернется в Италию, его пригласят в какой-нибудь клуб. А в послужном списке уже будет работа с легендарным "Спартаком"

звиздец, неужто он это всерьез?


несомненно.
а вот из зенита тренеры уходят депрессивными, разобранными, опустошёнными, уходят тренировать в Китай или всякие сборные, видавшие лучшие времена, - и тренируют там так же- разобранно, уныло, беспросветно.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#13  Blessing  Спб (Сегодня, 16:29)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Ramzes
Все крысы полезли наружу... Как же это мерзко смотрится со стороны

Да, брат, очень мерзко. Вот эти вот два кадра, ОИР с грузином, люди, которых принято называть чернь, т.е. люди с отсутствием всякой нравственности, ментально, и ничего с этим не попишешь. Они застряли где-то в пещерных временах, где такие понятия не существовали, и в современном обществе эти слова воспринимаются, как дикость и невежество.
За спартачей как-то стало обидно, хоть и немногим лучше, но даже они понимают всю низость сказанного этими "авторитетами".


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#12  Denis Sabor   (Сегодня, 16:21)
  • -2
  •  (2)

Жека, вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации. Сайт - Bets2k.com
Регистрация: 25.10.2018 [жалоба]
#11  Ramzes  Hamburg (Сегодня, 16:14)
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Барселона»
Все крысы полезли наружу... Как же это мерзко смотрится со стороны... Зависть к Каррере. Зависть к тому, что этого "иностранца" полюбили простые болельщики Спартака, и уважают большинство болельщиков других клубов.


--------------------
Spartak Moscow, Roma, Lyon, St. Pauli, PSV, River, Flamengo...
Регистрация: 3.11.2006 [жалоба]
#10  cska1971  Москва (Сегодня, 16:12)
  • +2
  •  (8)
online

Давайте все дружно поплюйте в спину тренеру, которого предали игроки и руководство "легендарного Спартака". Жалкие людишки...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#9  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 16:11)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Динамо К»
А,Кавазашвили:Каррера ведь до "Спартака" никогда не был большим тренером. Он и главным то стал случайно.
stuck_out_tongue_winking_eye Анзорик,а как же Зидан,он что до "Реала" разве был великим тренером?
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#8  Волжанин   (Сегодня, 16:06)
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
ЦСКА
А в послужном списке уже будет работа с легендарным "Спартаком"

С таким послужным списком только Эмери смог нормально устроиться на работу.
Регистрация: 6.05.2015 [жалоба]
#7  Конек   (Сегодня, 16:04)
  • +4
  •  (6)

Все ясно со спамовскими "ветеранами" - они также на подсосе у федуна, как и весь спамовский движ типа фратрии. Плюс еще и тупая зависть к успеху иностранца, вангую опять будут своего проталкивать в тренеры - например Тихонова
Регистрация: 21.10.2018 [жалоба]
#6  RenarTickle  Москва (Сегодня, 16:02)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Хитрый Лис,
Ну не признает же Федун собственных ошибок...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
#5  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 16:01)
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ну возьмите тогда Аленя обратно Если уж Карерра с чужим багажом сумел выиграть, то самому сенатору повторить - раз плюнуть smirk

Вот сейчас Каррера вернется в Италию, его пригласят в какой-нибудь клуб. А в послужном списке уже будет работа с легендарным "Спартаком"

звиздец, неужто он это всерьез?
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#4  anatolik189  гКлин Московской обл (Сегодня, 15:56)
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Так что оставил Алень в наследство?Багаж,чемодан или маленький узелок?Мне кажется,что оставил он портмоне с 5 рублями!Как можно говорить о багаже,если Спартак при нём просто провалился???
Регистрация: 2.04.2012 [жалоба]
#3  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 15:56)
  • -3
  •  (7)

Цитата: Александр Мишу
Согласен на 100%


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
#2  Sergeevich   (Сегодня, 15:48)
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Опять про забытый в Тарасовке багаж...
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
#1  Александр Мишу  Тюмень (Сегодня, 15:47)
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Согласен на 100% от отставки выиграл только Каррера, так как уходит не под свист и улюлюкание вслед, а как жертва и игру с Арсеналом он спрогнозировал и построил заранее, знал что профессиональных качеств не хватит продержаться до конца сезона и уйти с честью, вот и подстроил все это, а молодежь на эмоциях ратует за него, хитрая бестия этот макаронник.

Мотиватор это на один сезон как кайф, а потом опустошение, депрессия.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.