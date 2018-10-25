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Футболисты ЦСКА поддержали болельщиков, которые пострадали в Риме (видео)

Футболисты ЦСКА поддержали болельщиков, пострадавших в результате инцидента в метро Рима перед матчем 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Ромы" (0:3). К поклонникам красно-синих обратились Кирилл Набабкин, Иван Обляков и Алан Дзагоев.

На станции "Репубблика", напомним, произошло обрушение эскалатора, в результате чего многие фанаты армейцев получили травмы.

Теги: ЦСКА Видео
Сегодня, 18:25
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#1  Batman   (Сегодня, 18:32)
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Болеет за:
ЦСКА
Молодцы, парни!
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
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