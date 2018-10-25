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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Азмун решает. "Динамо" вылетело из кубка России
"Рубин" использовал один из немногочисленных моментов и, привычно действуя от обороны, додержал победный счёт до финального свистка. О единственном точном ударе Азмуна, который принёс успех Казани в перенесенном матче 1/16 кубка России
Полурезерв от "Динамо"
Если состав "Рубина" можно было вполне назвать основным, то москвичи выставили несколько футболистов, которые в премьер-лиге бело-голубые цвета не защищают. Голкипер Лещук, который за основу играл только против "Торпедо" в кубке, нерегулярный правый защитник Морозов (четыре игры в РПЛ в этом сезоне), а также представители молодежки Липовой, Евгеньев (одна игра в премьер-лиге - против "Крыльев Советов") и Москвичёв (вышел на полчаса в игре против "Зенита").
Хорошая разминка перед еврокубками
Хорошая по той причине, что после такой игры очень захочется поскорее включить футбол другой - более живой и динамичный. Помимо того, что "Динамо" и "Рубин" сами по себе команды не очень зрелищные, особенную тоску нагоняли осадки, из-за которых игра теряла последнюю целостность, и пустые трибуны в Казани. Это ведь прекрасно ощущается и через телевизор: даже самую скучную игру может вытащить классный антураж. Но в этот раз подобное не грозило.
Привычный герой
Игра казанцев строилась вокруг одного человека. Поскольку позиционные наступления продвигались не очень, хозяева поля предпочитали искать передачами Азмуна. Иранец классно цеплялся, регулярно старался обыгрывать, что по такому футболу достаточно редко, - игроки предпочитают действовать наименее рискованно - и собирал на себе нарушения правил. Из этого вытекала главная опасность у ворот москвичей - стандартные положения. "Рубин" традиционно был хорош после штрафных, но в самом опасном эпизоде тайма классно сыграл Лещук.
Единственный момент "Динамо" за тайм
"Бело-голубые" порадовали живостью лишь на экваторе тайма, да и то на короткий отрезок. Неизвестно, что случилось с Казанью, но "Рубин", который выглядел лучше всю первую четверть тайма, неожиданно просел и какое-то время только и отбивался, опускаясь до собственной штрафной площади. Тогда же родился единственный момент гостей - Навас не смог вынести мяч и после серии рикошетов снаряд оказался у Липового. Удар того потащил Бабурин, а уже на ленточке выручил своих Сорокин.
Ошибка Морозова и Евгеньева
Для "Рубина" старт второго тайма получился удачным. Во время очередной позиционной атаки - скучной и, как казалось, бессмысленной - Подберезкин, которому дали время спокойно принять решение и переложить мяч под удобную ногу, забросил мяч на рванувшего Азмуна. Шуньич прозевал этот момент (именно мимо Тони прошмыгнул Сердар), а Евгеньев с Морозовым задержались ближе к своим воротам, из-за чего не был зафиксирован офсайд. Кроме того, Евгеньев даже не побежал за Азмуном.
Ну а иранец выход один на один реализовал спокойно. Дернулся в сторону и низом пустил мяч в сетку.
Теоретически - идеальное положение для "Рубина". По факту - Казань еле удержала преимущество
Заранее было понятно, что "бело-голубым" взломать оборону Казани теперь будет очень трудно. "Рубин" умеет и любит действовать от обороны - в этом сильная сторона любой команды Бердыева. Но в итоге хозяева матча не сумели действовать достаточно компактно: подопечные Хохлова, натыкавшиеся в центре поля на довольно вялое сопротивление, доходили до штрафной, где не находилось ожидаемой неприступности.
В результате этого "Динамо" имело моментов гораздо больше, чем до этого, когда счёт ещё был равным. Несколько раз классно сыграл Бабурин, в остальных моментах сами москвичи не сумели использовать возможности.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Полурезерв от "Динамо"
Если состав "Рубина" можно было вполне назвать основным, то москвичи выставили несколько футболистов, которые в премьер-лиге бело-голубые цвета не защищают. Голкипер Лещук, который за основу играл только против "Торпедо" в кубке, нерегулярный правый защитник Морозов (четыре игры в РПЛ в этом сезоне), а также представители молодежки Липовой, Евгеньев (одна игра в премьер-лиге - против "Крыльев Советов") и Москвичёв (вышел на полчаса в игре против "Зенита").
Хорошая разминка перед еврокубками
Хорошая по той причине, что после такой игры очень захочется поскорее включить футбол другой - более живой и динамичный. Помимо того, что "Динамо" и "Рубин" сами по себе команды не очень зрелищные, особенную тоску нагоняли осадки, из-за которых игра теряла последнюю целостность, и пустые трибуны в Казани. Это ведь прекрасно ощущается и через телевизор: даже самую скучную игру может вытащить классный антураж. Но в этот раз подобное не грозило.
Привычный герой
Игра казанцев строилась вокруг одного человека. Поскольку позиционные наступления продвигались не очень, хозяева поля предпочитали искать передачами Азмуна. Иранец классно цеплялся, регулярно старался обыгрывать, что по такому футболу достаточно редко, - игроки предпочитают действовать наименее рискованно - и собирал на себе нарушения правил. Из этого вытекала главная опасность у ворот москвичей - стандартные положения. "Рубин" традиционно был хорош после штрафных, но в самом опасном эпизоде тайма классно сыграл Лещук.
Единственный момент "Динамо" за тайм
"Бело-голубые" порадовали живостью лишь на экваторе тайма, да и то на короткий отрезок. Неизвестно, что случилось с Казанью, но "Рубин", который выглядел лучше всю первую четверть тайма, неожиданно просел и какое-то время только и отбивался, опускаясь до собственной штрафной площади. Тогда же родился единственный момент гостей - Навас не смог вынести мяч и после серии рикошетов снаряд оказался у Липового. Удар того потащил Бабурин, а уже на ленточке выручил своих Сорокин.
Ошибка Морозова и Евгеньева
Для "Рубина" старт второго тайма получился удачным. Во время очередной позиционной атаки - скучной и, как казалось, бессмысленной - Подберезкин, которому дали время спокойно принять решение и переложить мяч под удобную ногу, забросил мяч на рванувшего Азмуна. Шуньич прозевал этот момент (именно мимо Тони прошмыгнул Сердар), а Евгеньев с Морозовым задержались ближе к своим воротам, из-за чего не был зафиксирован офсайд. Кроме того, Евгеньев даже не побежал за Азмуном.
Ну а иранец выход один на один реализовал спокойно. Дернулся в сторону и низом пустил мяч в сетку.
Теоретически - идеальное положение для "Рубина". По факту - Казань еле удержала преимущество
Заранее было понятно, что "бело-голубым" взломать оборону Казани теперь будет очень трудно. "Рубин" умеет и любит действовать от обороны - в этом сильная сторона любой команды Бердыева. Но в итоге хозяева матча не сумели действовать достаточно компактно: подопечные Хохлова, натыкавшиеся в центре поля на довольно вялое сопротивление, доходили до штрафной, где не находилось ожидаемой неприступности.
В результате этого "Динамо" имело моментов гораздо больше, чем до этого, когда счёт ещё был равным. Несколько раз классно сыграл Бабурин, в остальных моментах сами москвичи не сумели использовать возможности.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
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