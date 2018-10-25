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В СИЗО, в котором находятся Кокорин и Мамаев, появился маленький мяч

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников рассказал об условиях содержания форварда "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева в СИЗО.

"У Кокорина и Мамаева будет возможность посмотреть сегодняшний матч "Зенита", потому что он начинается в восемь вечера. В их камерах стоят хорошие телевизоры. Вчера мы были с депутатом Государственной Думы Иваном Сухаревым в СИЗО, провели проверку. Зашли в камеры всех фигурантов этого дела. Условия содержания их устраивают. Теперь за ними постоянно наблюдают, поставлены камеры.

Мамаев всё это время занимается в спортивном зале. Единственный момент — в зале капает вода, большая сырость. Мы обратили на это внимание руководству изолятора. Они пообещали это исправить. Главное — в спортзале появился мяч. Он маленький, но у них появилась возможность чеканить мяч. Для них это важно", - цитирует Мельникова "Чемпионат.сом".
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 20:19
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#2  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 20:48)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Колян Безмолвный
и че?

Второй акт Марлезонского балета. Ленин и Дзержинский в Шушенском.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#1  Колян Безмолвный   (Сегодня, 20:35)
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
и че?
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
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