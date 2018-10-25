Кирилл Кокорин: сейчас читаю Достоевского – "Униженные и оскорбленные"

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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Вчера, 23:54
"Рейнджерс" и "Спартак" не забили голов (34)
"Рейнджерс" и "Спартак" не забили голов (34)
Вчера, 22:40
Кузяев - гроссмейстер футбола, Дзюба - может всё. Оценки игрокам "Зенита" после матча с "Бордо" (5)
Кузяев - гроссмейстер футбола, Дзюба - может всё. Оценки игрокам "Зенита" после матча с "Бордо" (5)
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Сергей Семак: Маркизио сложно играть три матча в неделю (5)
Вчера, 22:25
Курбан Бердыев: о матче со "Спартаком" пока не думал
Курбан Бердыев: о матче со "Спартаком" пока не думал
Вчера, 21:55
"Арсенал" в гостях переиграл "Спортинг"
"Арсенал" в гостях переиграл "Спортинг"
Вчера, 21:55
"Милан" дома проиграл "Бетису"
"Милан" дома проиграл "Бетису"
Вчера, 21:54
"РБ Лейпциг" взял верх над "Селтиком"
"РБ Лейпциг" взял верх над "Селтиком"
Вчера, 21:49
"Зенит" одержал волевую победу над "Бордо" (72)
"Зенит" одержал волевую победу над "Бордо" (72)
Вчера, 21:47
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Массимо Каррера: в "Спартаке" я вырос как тренер (3)
Вчера, 21:08
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Сергей Горлукович: грубейшие ошибки в обороне, беспорядок, хаос. Но Карреру надо было оставлять (1)
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Пострадавший болельщик ЦСКА рассказал об аварии в римском метро (2)
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Игорь Акинфеев: развитие нашего футбола во многом заслуга руководства, например Мутко (15)
Вчера, 19:31
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Адвокат Миланы Кержаковой рассматривает вопрос о подаче иска Александру по поводу оскорбления чести и достоинства жены (1)
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Молодежные "Спартак" и "Рейнджерс" сыграли вничью (1)
Вчера, 18:46
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Гурам Аджоев: Кононов готовит команду к предстоящему матчу. Об его уходе мне ничего не известно (5)
Кирилл Кокорин: сейчас читаю Достоевского – "Униженные и оскорбленные"
Кирилл Кокорин, брат форварда "Зенита" Александра Кокорина, рассказал как проводит время в СИЗО-2 "Бутырка".
– Достоевского сейчас читаю.
– "Преступление и наказание"?
– "Униженные и оскорбленные", – отметил Кирилл Кокорин.
Напомним, что Кокорин-младший был задержан вместе с братом и хавбеком "Краснодара" Павлом Мамаевым. Ему вменяется две статьи по побоям и две – по хулиганству.
"МК"
– Достоевского сейчас читаю.
– "Преступление и наказание"?
– "Униженные и оскорбленные", – отметил Кирилл Кокорин.
Напомним, что Кокорин-младший был задержан вместе с братом и хавбеком "Краснодара" Павлом Мамаевым. Ему вменяется две статьи по побоям и две – по хулиганству.
"МК"
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