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Кирилл Кокорин: сейчас читаю Достоевского – "Униженные и оскорбленные"

Кирилл Кокорин, брат форварда "Зенита" Александра Кокорина, рассказал как проводит время в СИЗО-2 "Бутырка".

– Достоевского сейчас читаю.

– "Преступление и наказание"?
– "Униженные и оскорбленные", – отметил Кирилл Кокорин.

Напомним, что Кокорин-младший был задержан вместе с братом и хавбеком "Краснодара" Павлом Мамаевым. Ему вменяется две статьи по побоям и две – по хулиганству.

"МК"
Вчера, 23:23
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(1)
#8  San Nov   (Сегодня, 00:06)
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online

Ага, пальцем по странице водит и по слогам читает! Они жеж дебилы, кроме того чтобы мяч пинать их ничему больше не научили.
Регистрация: 18.09.2018 [жалоба]
#7  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 00:01)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Мажорчик наверняка "униженными и оскорбленными" не потерпевших подразумевает, а себя любимого с братцем... Да вас ещё не унижали, "выводки"...


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По жизни свинья предназначена для забоя. Не в курсе - только скотина. Срамтак? после Еременко, это просто нарко-мандА...
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#6  ВИКНИКСОР   (Вчера, 23:58)
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online

Прочитай рассказ В. Шукшина " Дебил". В тему.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#5  fd65   (Вчера, 23:56)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Университеты проходить начал......, тюремные....
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
#4  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Вчера, 23:55)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Козлина .


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#3  acetophenon  Пискарёвка (Вчера, 23:55)
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Работяга
Идиота читай !

Не может же он читать сам себя!
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#2  Работяга  Долгопрудный - город чудный (Вчера, 23:49)
  • +3
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online
Болеет за:
ЦСКА
Идиота читай !


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
#1  Antip7   (Вчера, 23:27)
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online

До чего людей СИЗО доводит.. Кирилл аж читать начал.. кошмар
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
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