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Роман Бабаев: с большой долей вероятности активируем опцию выкупа Бекао

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что клуб планирует выкупить защитника Родриго Бекао у бразильского клуба "Байя", из которого он был арендован армейцами.

"В арендном соглашении у нас изначально была предусмотрена опция выкупа Бекао. С большой долей вероятности мы ее активируем.

Все условия прописаны, поэтому никаких сложностей в выкупе быть не должно. Все зависит только от нашего желания", – сказал Бабаев.

"Известия"
Теги: Бабаев ЦСКА Бекао
Сегодня, 08:34
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#2  cska1971  Москва (Сегодня, 09:36)
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Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#1  orb13  Екатеринбург (Сегодня, 09:35)
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Болеет за:
ЦСКА
Да куды ж нам деваться,Рома?!
Родриго- не просто свой-он безусловный лидер обороны. Даже Вася не имел настолько явного перевеса в работе в защите. Если случится НЕВОЗМОЖНОЕ и Бекао вдруг не подпишут в ЦСКА,- это будет прокол ВЕКА,то,чего
никогда не случалось в моём любимом клубе.
Магнуссон в последнее время,похоже,поплыл. Это бывает у защитника,как у начинающего водителя.который почувствовал автомобиль и думает,что всё может,но не дай Бог случиться аварийной ситуации...Гончаренке бы надо как-то повлиять на него,но я не представляю ДОЗИРОВКУ убеждения,что ты ещё не Пуйоль! Ведь парень может наоборот-словить комплекс неполноценности и тогда вообще беда...


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Сто раз крикни "ГОООЛ!"- на табло ничего не изменится!
Регистрация: 4.04.2012 [жалоба]
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