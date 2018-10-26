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Источник: "Спартак" намерен продлить контракт с Романом Еременко

По информации источника, руководство "Спартака" хочет продлить контракт с Романом Еременко.

Нынешнее соглашение игрока рассчитано до января.

В этом сезоне Еременко провел 3 матча за "Спартак", в которых результативными действиями не отметился.

Sport24
Теги: Спартак Еременко
Сегодня, 12:45
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13
(3)
#13  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 13:51)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: anonymous
Спартаку бы ещё и Муту подписать

Мутко подпишите. Если денег хватит.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#12  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 13:50)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Наркоман пока картины не портит... но и погоды не делает...


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По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#11  Quincy   (Сегодня, 13:37)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: dimon_1973
Судя по отзывам икспердов, у Аленя багаж эшелонами на запасных путях. Там на многие годы ещё :))))

На века))

Цитата: GS
В Спартаке сейчас, когда скис Фернандо, нет ни одного хорошего распасовщика, кроме Еременко. Ессно, надо продлевать, поскольку за разумные деньги нынче никого не купишь (особливо, с хреновой селекционной службой Спартака).

Согласен полностью,да и такие умные игроки, сейчас на вес золота!
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
#10  brysy  москва (Сегодня, 13:33)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Вчера во втором тайме вышли на замену Ерёма и Ханни и игра-то чуть стала похожа на игру у команды, стал появляться просвет в конце тунеля, а Ерёма форму до конца наберёт, если будет стоящий тренер и связи между игроками наладятся и наконец-то будет определён основной состав, коев до сих пор отсутствует, он ещё себя покажет, игрок думающий, с хорошим пасом и уж во всяком случае он погоды не испортит, а его прошлое лично меня не трогает никоем боком.
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
#9  mitin1  Россия (Сегодня, 13:13)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Отлично. Светлое пятно в болоте.....
Регистрация: 18.04.2009 [жалоба]
#8  dimon_1973  ULMM (Сегодня, 13:10)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Quincy
Кто бы не был,с багажом Аленичева Спартак обречён на золото))

Судя по отзывам икспердов, у Аленя багаж эшелонами на запасных путях. Там на многие годы ещё :))))
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
#7  GS  Москва (Сегодня, 13:05)
  • +1
  •  (3)

Цитата: Quincy
Отлично,шикарный пас пяткой вчера выдал,прощай Глушак

В Спартаке сейчас, когда скис Фернандо, нет ни одного хорошего распасовщика, кроме Еременко. Ессно, надо продлевать, поскольку за разумные деньги нынче никого не купишь (особливо, с хреновой селекционной службой Спартака).
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
#6  К.А.  Столица (Сегодня, 13:04)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
anonymous,
он тоже у вас снаркоманился с горя?


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
#5  Quincy   (Сегодня, 12:56)
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Победоносный Зенит
Ещё тренер непонятно кто,а уже Ерёменко подписывают.

Кто бы не был,с багажом Аленичева Спартак обречён на золото))
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
#4  anonymous   (Сегодня, 12:56)
  • -2
  •  (6)

Спартаку бы ещё и Муту подписать
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#3  Quincy   (Сегодня, 12:54)
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Отлично,шикарный пас пяткой вчера выдал,прощай Глушак
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
#2  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 12:52)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Ещё тренер непонятно кто,а уже Ерёменко подписывают.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#1  СуперШтангист   (Сегодня, 12:52)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Терек»
Надеюсь Ерёменко не будет лохом и продлит на условиях не хуже чем у Фернандеша в дрезине.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
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