Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

Стала известна дата открытия стадиона "Динамо"

Открытие нового стадиона "Динамо" состоится 2 декабря.

По информации источника, в мероприятии примут участие руководство, ветераны футбольного и хоккейного "Динамо".

Напомним, что стройка нового стадиона началась в 2008 году.

"Телеканал 360"
Теги: Динамо
Сегодня, 13:44
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.