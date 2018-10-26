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Евгений Гинер приобрел большой пакет акций одного из крупнейших в России заводов по переработке шин

Глава ЦСКА Евгений Гинер стал совладельцем компании ООО "Дмитровский завод РТИ".

Пакет Гинера составил 25% акций. Подмосковный завод, один из крупнейших в России по переработке резиновых покрышек и шин, а также производству резиновой крошки, которая используется при покрытии спортивных и детских площадок, стадионов.

Отмечается, что в прошлом году "Дмитровский завод РТИ" увеличил свою выручку с 93 млн до более чем 296 млн рублей.

"Спарк"
Теги: Гинер ЦСКА
Сегодня, 13:53
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