"Спартак" выразил соболезнования в связи с кончиной Николая Караченцова

Соболезнуем



В Москве на 74-м году жизни скончался замечательный актер, большой поклонник футбола и болельщик #Спартак’а Николай Караченцов.



ФК «Спартак-Москва» выражает глубочайшие и искренние соболезнования родным и близким покойного и всем поклонникам его таланта. pic.twitter.com/lmK4Jevb04 — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) October 26, 2018

Известный актер и болельщик "Спартака" Николай Караченцов сегодня умер.Как сообщают СМИ, у народного артиста России остановилось сердце.Пресс-служба красно-белых в твиттере выразила соболезнования родным и близким Караченцова.