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"Спартак" выразил соболезнования в связи с кончиной Николая Караченцова

Известный актер и болельщик "Спартака" Николай Караченцов сегодня умер.

Как сообщают СМИ, у народного артиста России остановилось сердце.

Пресс-служба красно-белых в твиттере выразила соболезнования родным и близким Караченцова.

Теги: Спартак
Сегодня, 14:32
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#9  ММВ  Романов-на-Мурмане (Сегодня, 16:40)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Граф Резанов из "Юнона и Авось" до сих пор перед глазами, хотя сколько лет прошло.


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008 [жалоба]
#8  safonas   (Сегодня, 16:06)
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великий актер ,человечище! земля пухом....


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
#7  Spartacus1971   (Сегодня, 15:57)
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Болеет за:
«Спартак»
Великий актер,фильм Старший сын,трио с Леоновым и Боярским смотрел раз 10,вот это мастера своего дела.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#6  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 15:38)
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online
Болеет за:
«Спартак»
жаль, Николая, хороший был и актёр и мужик! земля ему пухом и царствие небесное!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#5  Брюзга  Рязань (Сегодня, 15:36)
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Светлая память.
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
#4  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 15:14)
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земля пухом, многое досталось ему пережить..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
#3  СуперШтангист   (Сегодня, 14:52)
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online
Болеет за:
«Терек»
CSKA085,
Да у него с прошлого года рак лёгких неоперабельный (по возрасту и состоянию органов) был. Так что это было делом времени. Всего 1 день не дожил до 74...
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#2  CSKA085  Москва (Сегодня, 14:47)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Очень жаль,но я так понял проблемы со здоровьем давно были((
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
#1  Batman   (Сегодня, 14:45)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Вот это вот Актёр был. Мои соболезнования родным и близким.

Назаров вошь по сравнению с ним
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
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