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Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
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"Мамма миа, что же ты натворил?" - Капелло прокомментировал инцидент с Кокориным и Мамаевым

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло рассказал о своей реакции, когда узнал об инциденте с участием Кокорина и Мамаева.

"Кокорин, Кокорин, что же ты натворил?! Я был просто в шоке! Информация о нем и Мамаеве быстро разлетелась по всей Европе. Как такое возможно?! У меня это просто в голове не укладывается. Это что же надо было делать накануне, чтобы утром устроить такой дебош?! Мамма миа!

Это очень талантливый по-футбольному парень, а в работе он не доставлял никаких проблем. Был дисциплинирован, четко выполнял все наши установки. Если бы я ему сказал тогда, например, залезть на дерево, он был без раздумий туда залез, потому что понимал - так надо! Кокорин вел себя в работе профессионально, а благодаря таланту действительно мог рассчитывать на многое", - рассказал Капелло.

"Матч ТВ"
Теги: Капелло Кокорин Мамаев
Сегодня, 14:39
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(2)
#7  Schweinsteiger   (Сегодня, 16:41)
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Batman
Ну, дурачок же ты, Кокорин, как же так?! Мне очень обидно. И мне его искренне жаль!
тут далеко не всё интервью

а это на сладкое оставили
Саша ака Дурачок Кокорин


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Кепончег УЕФА
Регистрация: 5.11.2010 [жалоба]
#6  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 16:07)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Это что же надо было делать накануне, чтобы утром устроить такой дебош?!

Легко, если жрать винище ночью.
Зачем ты его ругаешь, у них же был "отпуск". laughing


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#5  Batman   (Сегодня, 15:18)
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  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Уже когда я ушел из сборной России, то видел в Сети фото Кокорина из сериала про сладкую жизнь. Тогда уже мне стало за него тревожно, но все-таки в голову не могло прийти, что он сорвется именно так! Ну, дурачок же ты, Кокорин, как же так?! Мне очень обидно. И мне его искренне жаль!

тут далеко не всё интервью
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
#4  yuri  спб (Сегодня, 15:16)
  • -2
  •  (4)
online

Цитата: Джонни
Ну, по сему случаю, пасты с морепродуктами и сыра с вином в камеру.


Все ерунда эти морепродукты. На стене висел портрет Пикассо чинуши со стулом на голове. Рядом и внизу лежала шакалья стая с пастями с слюной вокруг морд. Все пройдет а картина останется потомкам.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#3  Джонни  Краснодар сити (Сегодня, 15:03)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Кубань»
Ну, по сему случаю, пасты с морепродуктами и сыра с вином в камеру.


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10 лет
Регистрация: 23.06.2008 [жалоба]
#2  yuri  спб (Сегодня, 14:55)
  • -2
  •  (8)
online

Талантливый чел талантлив во всем. Китаец с стулом на голове , как с рогами олень, смотрелся замечательно. Пробит последний лед подумал Кокорин , мамма миа. Ползущий под стол враг был морально и физически уничтожен, святая донна Мария.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#1  nemez  Нижневартовск (Сегодня, 14:48)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Мама Мия, новые подробности инцидента! За соседним столиком сидел Черчесов и сказал Кокорину долбануть Пака стулом!
Регистрация: 30.03.2011 [жалоба]
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