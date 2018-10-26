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"Локомотив" поздравил Фарфана с днём рождения

Пресс-служба "Локомотива" в официальном твиттере клуба поздравила с днём рождения нападающего Джефферсона Фарфана.

Сегодня, 26 октября, перуанскому футболисту исполняется 34 года.

"С днём рождения, Джефф! Восстанавливайся скорее и начинай зажигать так, как умеешь", — говорится в сообщении из твиттера.

Фарфан перешёл в "Локомотив" зимой 2017 года. За полтора сезона в клубе Фарфан выиграл с командой Кубок и чемпионат России.


Теги: Локомотив Фарфан
Сегодня, 15:36
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#1  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 15:59)
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  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Космонавта с Днем Рождения!


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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