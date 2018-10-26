Фабио Капелло: Каррера достойно представлял итальянскую тренерскую школу в премьер-лиге

Экс-главный тренер сборной России Фабио Капелло поделился мыслями об отставке Массимо Карреры."Такова работа тренер - в любой момент ты можешь лишиться работы. Это часть профессии, с этим ничего не поделать.Массимо очень достойно представлял в России итальянскую тренерскую школу, он выиграл со "Спартаком" скудетто на фоне того, что этот российский топ-клуб полтора десятка лет жил без титулов.Браво, Массимо! Желаю ему дальнейших успехов в карьере", — сказал Капелло.