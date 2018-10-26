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Фабио Капелло: Каррера достойно представлял итальянскую тренерскую школу в премьер-лиге

Экс-главный тренер сборной России Фабио Капелло поделился мыслями об отставке Массимо Карреры.

"Такова работа тренер - в любой момент ты можешь лишиться работы. Это часть профессии, с этим ничего не поделать.

Массимо очень достойно представлял в России итальянскую тренерскую школу, он выиграл со "Спартаком" скудетто на фоне того, что этот российский топ-клуб полтора десятка лет жил без титулов.

Браво, Массимо! Желаю ему дальнейших успехов в карьере", — сказал Капелло.

"Матч ТВ"
Теги: Капелло Каррера Спартак
Сегодня, 15:44
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#4  Riders1990  bunker (Сегодня, 16:23)
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Болеет за:
«Спартак»
СТАРЫЙ СПАРТАЧ,
Согласен!Даже сейчас видно,что эту схему Каррере помогал делать Рианчо.Не работал он главным,поэтому ему сложно без помощников.


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
#3  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 16:09)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Да уж мотиватор был хороший и спартачи его любят, а как тренер был средненький.
Вот кого он с помощью тренерского мастерства или опыта обыграл в ЧР, Европе, я такого не помню. Да и не пригласят его в Англию, Испанию, такой вот "достойный" представитель Италии.


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#2  avnik  море (Сегодня, 15:57)
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
а как только решил, что может сам решать всё и отказался от них, сразу провалился и команду развалил!


Да, особенно это было заметно на фоне вчерашних замен...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#1  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 15:52)
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
полноте, пока рядом с ним было два помощника со времени тренерства Аленичева, он добился результата, а как только решил, что может сам решать всё и отказался от них, сразу провалился и команду развалил!
посмотрим, что он сможет в Италии и нужен ли он кому-то там.
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
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