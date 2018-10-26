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Дмитрий Сычев: о завершении карьеры я пока не думал

Форвард Дмитрий Сычев, отмечающий сегодня, 26 октября, 35-й день рождения, пока не планирует завершать карьеру.

"О завершении карьеры я пока не думал. Пока еще ничего не понятно (по поводу нового контракта. - Прим. "СЭ"), поэтому говорить об этом пока преждевременно", - цитирует Сычева ТАСС.

Футболист сейчас, напомним, находится без клуба.
Теги: Сычев
Сегодня, 16:08
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#2  Svetliykenig   Калининград (Сегодня, 17:05)
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online

Собаке собачья смерть
Регистрация: 18.08.2018 [жалоба]
#1  Riders1990  bunker (Сегодня, 16:37)
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Болеет за:
«Спартак»
Вот время летит уже 35!А еще недавно был главной надеждой Спартака!Если бы не Червь в Спартака его карьера бы удачнее сложилась


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
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