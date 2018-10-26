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Александр Мостовой - о Рианчо: удивляет, как люди становятся главными тренерами

Бывший полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Мостовой поделился мнением об исполняющем обязанности главного тренера красно-белых Рауле Рианчо.

"Не знаю, почему говорят о Кононове. У него контракт с тульским "Арсеналом". Не понимаю, как такое возможно (чтобы он возглавил "Спартак"). Хотя у нас бывают разные истории. Кто такой Рианчо, я вообще не знаю.

Как бы ни говорили, где он работал – у нас многие люди работали в разных клубах. Занимались физподготовкой, носили мячи или надували их. Спокойно к этому отношусь, но иногда удивляет, как люди становятся главными тренерами", - цитирует Мостового "РИА Новости".
Теги: Мостовой Рианчо Спартак
Сегодня, 16:12
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#5  yuri  спб (Сегодня, 16:58)
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online

Цитата: tar-tas
Заканчивают пuздuть всякую чушь;
перестают думать, что их позовут за прошлую игру;
преодолевают лень;
идут учиться по профилю;
начинают работать помощником....

А дохлая лошадь все там же . Лебедь, рак и щука , повозка ни туда и ни сюда. Бумажки есть ПРО а лошадь смердит уже полвека. Консерватории штамповали бездарей пуще конвейеров.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#4  Смотрящий  Москва (Сегодня, 16:53)
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
иногда удивляет, как люди становятся главными тренерами

Они получают категорию Pro, работают неглавными в нескольких известных командах и становятся главными.
А недоумевающие по этому поводу говорят, что у них нет бумажки, позволяющей стать главным.


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
#3  tar-tas  Moskwa (Сегодня, 16:50)
  • +2
  •  (4)
online

Как становятся, как становятся...

Заканчивают пuздuть всякую чушь;
перестают думать, что их позовут за прошлую игру;
преодолевают лень;
идут учиться по профилю;
начинают работать помощником....

Действительно был ведь маэстро на поле, а простых вещей не понимает.


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
#2  СуперШтангист   (Сегодня, 16:24)
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Терек»
Цитата: Lokoflesh
Не трожьте Кононова, хотя бы до зимнего перерыва.
Кроме бабла у Спартака никаких моральных ценностей уже не осталось.
Каррера был откровенно слабым тренером, но увольнять тренера нужно когда ему есть замена, а не дергаться потом в поисках доступного тренера.


Ваш "шапкопетушок" тоже на багаже Смородской и Сухинах затащил чемп, а ЛЧ показала, чего стоит 70+летний старпёр, и ещё 3 раза обосрётесь со своим Стаканычем))
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#1  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 16:15)
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
«Локомотив»
Не трожьте Кононова, хотя бы до зимнего перерыва.
Кроме бабла у Спартака никаких моральных ценностей уже не осталось.
Каррера был откровенно слабым тренером, но увольнять тренера нужно когда ему есть замена, а не дергаться потом в поисках доступного тренера.


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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