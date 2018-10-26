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"Арсенал" разгромил "Оренбург" в молодежном первенстве

Молодежное первенство

12 тур

"Арсенал" – "Оренбург" 5:0

Голы: Петровский, 31, Аджоев, 37, Ивакин, 53, Аджоев, 57, Пацев, 90

"Арсенал": Шамов, Сокол (Лаптев, 67), Клементьев, Осипов, Мельников, Крикуненко (Родинков, 59), Хлусевич (Веприков, 77), Петровский (Тюрин, 73), Ивакин, Аджоев (Бобров, 67), Максименко (Прилепский, 81)

"Оренбург": Ландаков, Криворучко, Прилепин, Ковалёв, Хорошков, Егоров (Дуйсенгазин, 81), Антоненко (Апалькин, 57), Привалов (Лобов, 90), Болотов, Бидловский, Зиналиев (Шабикеев, 53)

Предупреждения: Прилепин, 39
Теги: Арсенал Тула Оренбург
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