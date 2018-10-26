Фабио Капелло: по футбольному таланту Мамаев и рядом не стоял с Кокориным

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло рассказал, каким футболистом ему запомнился полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев.– Понятно, что по футбольному таланту он и рядом не стоял с Кокориным. Но раз привлекался в сборную, значит, был неплохим по российским меркам футболистом. А каких-то особых историй с ним я не припомню. Да и вообще у нас в сборной с дисциплиной было все нормально. Ребята четко знали, что можно делать, а что нельзя.– Нет, вот именно подобного я не припомню. Всякое-разное случалось, конечно, но не такое.