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Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
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Фабио Капелло: по футбольному таланту Мамаев и рядом не стоял с Кокориным

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло рассказал, каким футболистом ему запомнился полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев.

– Про Кокорина вы сказали много, а каким вам запомнился Мамаев?

– Понятно, что по футбольному таланту он и рядом не стоял с Кокориным. Но раз привлекался в сборную, значит, был неплохим по российским меркам футболистом. А каких-то особых историй с ним я не припомню. Да и вообще у нас в сборной с дисциплиной было все нормально. Ребята четко знали, что можно делать, а что нельзя.

– За свою футбольную жизнь вы повидали многое. Были ли в итальянском футболе аналоги тому, что совершили Кокорин с Мамаевым?

– Нет, вот именно подобного я не припомню. Всякое-разное случалось, конечно, но не такое.

"Матч ТВ"
Теги: Капелло Мамаев Кокорин
Сегодня, 17:08
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#16  yuri  спб (Сегодня, 19:29)
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Цитата: robinzen
Какая-то совершенно дурацкая плебейская "мода" озвучивать все сюжеты третьим лицом - от КОТА. Дурь совершенная. Да, все знают эти сказки... но нахера так перебарщивать - везде и постоянно?

Перебарщиваю , говорите? Я на ссвободных хлебах околачиваюсь , перебарщивать изволив. Что ж, критика принимается. Говорят помер какой-то актер сегодня. Так ведь все крякнем -кто раньше, кто позже- без разницы.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#15  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 19:26)
  • +1
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Болеет за:
«Зенит»
Какая-то совершенно дурацкая плебейская "мода" озвучивать все сюжеты третьим лицом - от КОТА. Дурь совершенная. Да, все знают эти сказки... но нахера так перебарщивать - везде и постоянно?

Это уже ... банальщина...


--------------------
По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#14  yuri  спб (Сегодня, 19:08)
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online

Цитата: Фонтанка
Кота обидеть не моги, у него четыре лапки и хвост.
А , и ещё огнемёт в подбрюшье.

Кто обидит котяру, счастья не увидит в этой жизни никогда. А лишь увидит печаль, сэр. Так повелось ещё с Средневековья. Многие говорили в кулуарах, что сжигать на кострах святой инквизиции слишком дорого обходится государству. -Глупые челы, синьор. Возмездие , пожары, войны- всего лишь звенья одной цепи. Не моги против шерсти гладить котов.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#13  Фонтанка  Питер (Сегодня, 18:50)
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: _2
Цитата: yuri
Дон Капелло спросил кота

по ходу у тебя не кота надо на заставку ставить, а белочку...

Кота обидеть не моги, у него четыре лапки и хвост.
А , и ещё огнемёт в подбрюшье.


--------------------
" - Сине, бело, голубое небо Питер" (с)
Регистрация: 3.07.2010 [жалоба]
#12  liasport433   (Сегодня, 18:43)
  • -3
  •  (5)
online

Цитата: Kytarba
Цитата: liasport433
Цитата: Kytarba
:Во пля этот сайт ,все не успокоится,переживает


хочешь тебя огорчу? это сайт который копирует и рерайтит статьи, своего только пару статей вымученных в неделю для дзена, и пару фотографий в месяц то что им пришлют или на который матч сходят!!!! ихнего ничего нету!! то что пишут другие, то сюда с провокационном заголовком влезает!! разбивая статьи на 10 частей


Как ты меня огорчил,я в печали,я этого нечего не знал,даже не подозревал))..а,шедевры анализы (нет не мочи) Гуськова ,вот талантище и закрепляет свои мысли куча фотографиями,аж плакать хочется после прочтенного joy



не плач все пройдет, сделай уроки помой посуду....
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
#11  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 18:04)
  • -8
  •  (10)
Болеет за:
«Динамо К»
Kytarba,
мудашвили.чем тебя не устраивают анализы Гуськова? Ясно же,что он пишет не для таких идиотов как ты. Тебе до Романа Гуськова как раком до Сухума.P\S. Дурко,а почему только -5 ? У тебя же как минимум 10 аккаунтов. Земфирка и сотоварищи еще не проснулась? flushed
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#10  patriot  Russia Krasnodar (Сегодня, 17:59)
  • -10
  •  (10)
Болеет за:
«Краснодар»
их нельзя сравнивать, ибо амплуа у них на поле разные и каждый по своему хорош. Мамаев, кстати, имеет тутулы и чемпиона РПЛ РФ, и обладателя кубка РФ, а Кокорин до сих пор в перспективных ходит, НИЧЕГО в своей жизни не выиграв))
По сабантуям и дракам Кокорин точно талантливее Кокорина...


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"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011 [жалоба]
#9  Kytarba  Сочи (Сегодня, 17:44)
  • +3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Химки»
Цитата: liasport433
Цитата: Kytarba
:Во пля этот сайт ,все не успокоится,переживает


хочешь тебя огорчу? это сайт который копирует и рерайтит статьи, своего только пару статей вымученных в неделю для дзена, и пару фотографий в месяц то что им пришлют или на который матч сходят!!!! ихнего ничего нету!! то что пишут другие, то сюда с провокационном заголовком влезает!! разбивая статьи на 10 частей


Как ты меня огорчил,я в печали,я этого нечего не знал,даже не подозревал))..а,шедевры анализы (нет не мочи) Гуськова ,вот талантище и закрепляет свои мысли куча фотографиями,аж плакать хочется после прочтенного joy
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
#8  zenitchik123   (Сегодня, 17:32)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
скажи мне кто твой друг...
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#7  yuri  спб (Сегодня, 17:31)
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: _2
по ходу у тебя не кота надо на заставку ставить, а белочку...

А почему бы и нет? Но люди не поймут , не все, но многие). Кот боролся с косностью насколько мог, не всегда получалось и более того ни черта не выходило. Серость и мгла его окружала и душила злобно пуская слюни. Минусами хотели затравить кота. Но забывали что кот загнанный в угол оборачивался тигром. Откушенные бошки крыс валялись как прелые ненужные листья.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#6  pisto   (Сегодня, 17:27)
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Мамаев очень талантливый, вспомнить его гол рабоной. Характер просто говно
Регистрация: 15.03.2009 [жалоба]
#5  _2  Санкт-Петербург (Сегодня, 17:25)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: yuri
Дон Капелло спросил кота

по ходу у тебя не кота надо на заставку ставить, а белочку...
Регистрация: 27.01.2015 [жалоба]
#4  Конек   (Сегодня, 17:23)
  • -1
  •  (3)

Вот выйдет Мамаев из тюряги и Капелло придется отвечать за свой гнилой базар laughing
Регистрация: 21.10.2018 [жалоба]
#3  liasport433   (Сегодня, 17:22)
  • 0
  •  (6)
online

Цитата: Kytarba
:Во пля этот сайт ,все не успокоится,переживает


хочешь тебя огорчу? это сайт который копирует и рерайтит статьи, своего только пару статей вымученных в неделю для дзена, и пару фотографий в месяц то что им пришлют или на который матч сходят!!!! ихнего ничего нету!! то что пишут другие, то сюда с провокационном заголовком влезает!! разбивая статьи на 10 частей
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
#2  yuri  спб (Сегодня, 17:19)
  • 0
  •  (6)
online

Стояла очередь в галерею , в натуре . Дон Капелло спросил кота - Вы крайний в этой очереди за шедевром "Стул на чиновнике"? - Пожалуй , да.- Вы кто , мистер? - Я Дон Капелло- А ну и куй с ним. Полчаса постою и уйду, я , пропущу Вас вперед. - Курите? - Нет, сэр -Жаль. -Говорят картина удалась в чисто философском смысле . Вместо короны стул на голове. Замысел художника практически раскрыт.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#1  Kytarba  Сочи (Сегодня, 17:19)
  • +1
  •  (13)
online
Болеет за:
«Химки»
:Во пля этот сайт ,все не успокоится,переживает joy а,вопрос просто шедевр,а,в Италии или в мире драки бывают? Что такого сделал пля тот же Кокорин,что и Капелло пля спрашивают joy ..Ну ипанул пля куя,который послал бухих пацанов на ху1,п1здец пля караул,хулиганы.Ясли пля.
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
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