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СМИ: Леонид Федун сомневается в уровне Олега Кононова
Назначение Олега Кононова на пост главного тренера "Спартака" может не состояться. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает "Коммерсант".
"Консенсуса по поводу кандидатуры Олега Кононова внутри менеджмента "Спартака" нет, и ее поддерживают пока лишь отдельные его представители, а главным лоббистом Кононова является Андрей Федун, брат основного владельца "Спартака" Леонида Федуна. Сам же владелец, а также некоторые топ-менеджеры еще сомневаются в уровне кандидата и целесообразности такого назначения", - говорится в сообщении.
После увольнения Массимо Карреры обязанности главного тренера "Спартака" исполняет Рауль Рианчо.
"Консенсуса по поводу кандидатуры Олега Кононова внутри менеджмента "Спартака" нет, и ее поддерживают пока лишь отдельные его представители, а главным лоббистом Кононова является Андрей Федун, брат основного владельца "Спартака" Леонида Федуна. Сам же владелец, а также некоторые топ-менеджеры еще сомневаются в уровне кандидата и целесообразности такого назначения", - говорится в сообщении.
После увольнения Массимо Карреры обязанности главного тренера "Спартака" исполняет Рауль Рианчо.
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