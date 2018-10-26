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СМИ: Леонид Федун сомневается в уровне Олега Кононова

Назначение Олега Кононова на пост главного тренера "Спартака" может не состояться. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает "Коммерсант".

"Консенсуса по поводу кандидатуры Олега Кононова внутри менеджмента "Спартака" нет, и ее поддерживают пока лишь отдельные его представители, а главным лоббистом Кононова является Андрей Федун, брат основного владельца "Спартака" Леонида Федуна. Сам же владелец, а также некоторые топ-менеджеры еще сомневаются в уровне кандидата и целесообразности такого назначения", - говорится в сообщении.

После увольнения Массимо Карреры обязанности главного тренера "Спартака" исполняет Рауль Рианчо.
Теги: Федун Кононов Спартак
Сегодня, 17:45
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29
(10)
#29  ctdthysqjktym  Екатеринбург (Сегодня, 19:40)
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online

По большому счёту сейчас футбольный тренер Федуну не нужен. Ему нужен антикризисный управляющий, который наведёт порядок в структуре, менеджменте и финансах клуба. Как только это произойдёт, "Спартак" пойдёт на поправку с любым грамотным футбольным специалистом как российского, так и импортного разлива.
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
#28  Кот КБ Матроскин  Простоквашино Италия (Сегодня, 19:36)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
но я давно придерживаюсь

поздно это делать когда твой рот постоянно занят
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
#27  Roganov   (Сегодня, 19:35)
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P. Holmberg, жгешь напалмом laughing
Регистрация: 24.10.2018 [жалоба]
#26  Kytarba  Сочи (Сегодня, 19:34)
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online
Болеет за:
«Химки»
Цитата: robinzen
Чтоб вы снова с тренером "вляпались", господа сектанты-паникёры smile


снова это кто?с Карерра вляпались? или с Манчини?пля одни спагетти кругом.Слава богу вроде в меню опять пельмени появляются,очень люблю Хинкали-Газзаев,Черчесов,Красножан, Мусаев.но диета ,возраст и обстоятельства не позволяет..Кононов чай,кофе,шоколад.Он на долго в Спартаке"
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
#25  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 19:29)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Чтоб вы снова с тренером "вляпались", господа сектанты-паникёры smile


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По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#24  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 19:28)
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Цитата: Blessing
но я давно придерживаюсь только одной точки зрения, в этом тонком, щепетильном, свинячьем вопросе: тренер великого клуба спартак, должен выбираться исключительно народным голосованием, на референдуме.


Свинячий рефернедум- дело ненадежное. Сегоднгя выберут, завтра начнут орать , что не выбирали. Свиньи они такие, ветренные.

Нужно выбирать тренера по строгим, годами проверенным критериям
- желательно свой, на борще
- должен пообещать в кратчайший срок наладить в свинарне стеночки- забегания и кружева
- пообещать, что никогда не будет играть в 7 защитников, даже при проигрыше 0-8, спатак должен бежать в атаку с 3-мя нападающими
- сразу сказать, что нынешний состав- чемионский и никого не надо
- быть в курсе Величия клуба и понимать его место во Вселенной
- пообещать завоевать в этом сезоне все 8 трофеев, включая Копу Соли.
- бережно хранить багаж Аленичева
- прислушиваться к мнению ветеранов и следовать их указаниям, даже противоположным и взаимоисключающим.
- повесить дома портрет Федуна от Никаса Сафронова.


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#23  Кот КБ Матроскин  Простоквашино Италия (Сегодня, 19:25)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
через два дня напишут что им не интересовались вовсе,
а по "совету ветеранов" назначат Егорушку Титова
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
#22  Kytarba  Сочи (Сегодня, 19:25)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Химки»
joy Заглавия пля для солидности СМИ:.....Чтоб создалось впечатления ,что несколько изданий напечатало ,а,не только Источник “Ъ”, знакомый с ситуацией,..п1здец бадаловка между братьями Андрей и Леонид не сошлись во мнении.Главный лоббист Кононова Андрей ,но брат сопротивляется)).. газета в киосках исчезает моментально,интересно же что там между братьями))...на сайте есть советчики до зимней паузы подождать)) а,почему до паузы зимней)))куй его знает,видимо красиво звучит пауза..зима joy
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
#21  Брюзга  Рязань (Сегодня, 19:23)
  • 0
  •  (2)
online

Повторюсь. Нехрена было вот так враз увольнять Карреру. Пусть бы работал до зимы. Сезон всё равно потерян. А что теперь? Херь полная.
Федун, ты или клубом серьёзно занимайся или продавай его.
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
#20  ythe  Ё-бург (Сегодня, 19:18)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
да пох что Федун думает! Главное, что скажет Нобель!


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Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
#19  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 19:00)
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Еще не назначили, но уже опустили
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#18  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 18:46)
  • 0
  •  (2)

Lokoflesh,
Кононов может работать,если ему дать работать.но Спартаку нужна же ткач рука .его сплавят в миг .
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
#17  Blessing  Спб (Сегодня, 18:45)
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: СуперШтангист
Без великого Шалимова "Спартак" не станет чемпионом.

Может быть, может быть...., confused но я давно придерживаюсь только одной точки зрения, в этом тонком, щепетильном, свинячьем вопросе: тренер великого клуба спартак, должен выбираться исключительно народным голосованием, на референдуме.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#16  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 18:45)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Динамо К»
СуперШтангист,
Так в Краснодаре Шалимов багажом Кононова чуток попользовался-хватит ли этого багажа для"Спартака"? flushed
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#15  yuri  спб (Сегодня, 18:43)
  • -2
  •  (4)
online

Цитата: anatolik189
Спартаку в качестве тренера нужен бультерьер,а Кононов это в лучшем случае болонка!

Правильно, рабов надо гонять как вшивых по бане с огнеметом. Возьмите кота в мешке , ни одна болонка не пройдет . На хлеб и воду всех! Рабы готовили заговр против ГТ. Но у кота были длинные руки и связи. Каждое утро ни один черный негр не мог пройти мимо фюрерра не опустив грязную голову вниз. - А Вас я попрошу остаться - Глушаков , зайдите , плиз , разуйтесь сперва.
Черный бумер


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#14  СуперШтангист   (Сегодня, 18:39)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Терек»
Без великого Шалимова "Спартак" не станет чемпионом.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#13  rash   (Сегодня, 18:34)
  • 0
  •  (4)

а давайте Григоряна, это было бы супер!!!!
Регистрация: 5.02.2017 [жалоба]
#12  anatolik189  гКлин Московской обл (Сегодня, 18:31)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Спартаку в качестве тренера нужен бультерьер,а Кононов это в лучшем случае болонка!
Регистрация: 2.04.2012 [жалоба]
#11  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 18:22)
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
Для Спартака лучше Кононова не найти в ЧР, но Федуну конечно виднее, он приглашал таких монстров как Якин и Лаудруп. Федун вообще прошаренный по части тренеров, на кого он не ставит выстреливают.


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#10  MAG554  UdSSR (Сегодня, 18:21)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Не парься Леонид. всего то 10% риска. Зимой нового поставишь.
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
#9  Blessing  Спб (Сегодня, 18:14)
  • -3
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: brysy
По моему достаточно уже всяких экспериментов, если уж пошли на такой шаг по увольнению Карреры, то хватит приглашать кого не попадя, а всерьёз задуматься по этому поводу и уж если приглашать на эту должность человека, то чтобы это был действительно тренер а не абы кабы кого, лишь-бы только было, а там как фишка ляжет.

Да видишь ли в чём дело, прогрессивная часть футбольного мира России, твёрдо уверена, что дело не в тренере, а в клубе со странностями.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#8  Frankenstein   (Сегодня, 18:11)
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Правильно делает что сомневается,нужен Тренер
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#7  Blessing  Спб (Сегодня, 18:11)
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Saveger
ну у Рианчо-то конечно уровень достойный Спартака, не то что у Кононова.

Но и за него надо пять лимонов платить Гершковичу, как за любого иностранца, а это уже проблема для Федуна, тут надо что-нибудь попроще.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#6  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 18:09)
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Динамо К»
Арнольдовичу не стоит торопиться,нужно подождать до зимней паузы,а потом делать выводы.
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#5  brysy  москва (Сегодня, 18:08)
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
По моему достаточно уже всяких экспериментов, если уж пошли на такой шаг по увольнению Карреры, то хватит приглашать кого не попадя, а всерьёз задуматься по этому поводу и уж если приглашать на эту должность человека, то чтобы это был действительно тренер а не абы кабы кого, лишь-бы только было, а там как фишка ляжет.
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
#4  капля никотина  Москва (Сегодня, 18:07)
  • +2
  •  (4)

Дайте Команче поработать!!!!
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#3  Roganov   (Сегодня, 18:00)
  • +3
  •  (7)

Что Рианчо, что Кононов, один хрен.
Регистрация: 24.10.2018 [жалоба]
#2  Visio  Санкт-Петербург (Сегодня, 17:57)
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Ранча конечно лутьше
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
#1  Saveger  СПб (Сегодня, 17:52)
  • +7
  •  (17)
online
Болеет за:
«Зенит»
ну у Рианчо-то конечно уровень достойный Спартака, не то что у Кононова... чего этот Кононов добился-то в России? А вот Рианча... Рианча гишпанец, а гишпанцы-то в футболе соображают.. да и фамилия у Кононова какая-то конская, неспартаковская..
Примерно так рассуждает Федун


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Чё вы все гоните на Зенит? Хороший же клуб
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
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