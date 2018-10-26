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"Урал" проведет презентацию Погребняка в перерыве матча с "Уфой"

Пресс-атташе "Урала" Никита Медведевских сообщил, что клуб проведет презентацию нападающего Павла Погребняка в перерыве матча 12-го тура чемпионата России против "Уфы".

Напомним, форвард в августе подписал контракт с "Уралом", однако еще не провел ни одной тренировки.

"Будет небольшая презентация Павла в перерыве матча "Урал" – "Уфа". Команда ждет его на футбольном поле и мы уверены, что он поможет нам улучшить результат", - цитирует Медведевских КП.
Теги: Урал Погребняк
Сегодня, 21:12
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