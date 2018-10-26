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Геннадий Орлов: Василию Уткину просто не дают работать в эфире

Спортивный комментатор Геннадий Орлов заявил, что его коллеге Василию Уткину не дают работать в эфире.

"Все мои проекты связаны со спортом. Год назад коллеги избрали меня президентом Ассоциации спортивных комментаторов России (РАСК). Кроме меня в нее входят Виктор Гусев, Владимир Стогниенко, Алексей Ефимов и другие опытные комментаторы. Мы решили создать свое сообщество — полузакрытый клуб. Мы пока не хотим, чтобы действительными членами становились все, кто занимается комментированием, а только те, кого мы хорошо знаем. Создание РАСК было связано с трагической судьбой Владимира Перетурина, который умирал в нищете. Мы поняли, что нужно подумать о коллегах, которые остаются без работы. Некоторым просто не дают работать в эфире, как, например, Василию Уткину.

1 декабря в Уфе у нас планируется большая акция — пройдет первая премия, которая называет "Голос спорта". Будет 16 номинаций. Мы наградим за телевизионный и радиорепортаж, дебютантов и ветеранов — постараемся охватить все сферы нашей профессиональной деятельности. Это занимает много времени, помимо основной работы", - передает слова Орлова "Телеспутник"
Теги: Орлов Уткин
Вчера, 22:13
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#5  _2  Санкт-Петербург (Сегодня, 00:07)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Ассоциации спортивных комментаторов России (РАСК)

а я бы назвал их так:
Спортивная российская ассоциация комментаторов (СРАК)
Регистрация: 27.01.2015 [жалоба]
#4  Agasphere  Москва (Вчера, 23:38)
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Пусть Уткин и дальше "Клуб кинопутешествеников" ведет, шляпу демонстрируя. И дедушку Орлова и душку Гусева пусть с собой прихватит. Не нужны нам комментаторы с птичьими фамилиями. И если какой Воробьев, Стрижов, Соколов или (упаси Боже!) Птеродактилев попробует сунуться, всех топить в Синявском Озерове! smiling_imp
Нам нужны новые Губерниевы, Державины или на худой конец районного масштаба, но правильные киздаболы! stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 4.09.2013 [жалоба]
#3  Frankenstein   (Вчера, 23:20)
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Болеет за:
«Спартак»
Матч тв боится разориться на стульях
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#2  Ziggy  Йошкар-Ола (Вчера, 22:47)
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Болеет за:
«Спартак»
Геннадий Орлов: Василию Уткину просто не дают бухать в эфире.


Он там на Ютубе глаголит. Пусть там и остаётся.


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
#1  Хитрый Лис  Петроград (Вчера, 22:16)
  • -3
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Болеет за:
«Зенит»
Некоторым просто не дают работать в эфире, как, например, Василию Уткину.
Вася явно бедствует, аж опух от голода.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
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