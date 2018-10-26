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Александр Бухаров: буду рад, если у Рианчо получится в "Спартаке"

Форвард "Рубина" Александр Бухаров рассказал о совместной работы с Раулем Рианчо.

- Типичный кубковый матч. Такие игры часто заканчиваются вничью, но хорошо, что сохранили свои ворота и использовали свой шанс, - сказал Бухаров.

- После возвращения в "Рубин" вы еще ни разу не отличились. Психологически не давит?

- Нет. Главное, что команда выигрывает, а голы придут. Шансы появятся, я в это верю.

- "Спартак" в голове держали?

- Нет, даже не обсуждали. Сейчас приедем и посмотрим.

- Что вы можете сказать о Рауле Рианчо?

- Хороший, отзывчивый человек. В "Рубине" все его любили. Будет приятно снова встретиться. Буду рад, если у него все получится в "Спартаке".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Бухаров Рианчо Спартак Рубин
Вчера, 23:30
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