Александр Бухаров: буду рад, если у Рианчо получится в "Спартаке"

Форвард "Рубина" Александр Бухаров рассказал о совместной работы с Раулем Рианчо.- Типичный кубковый матч. Такие игры часто заканчиваются вничью, но хорошо, что сохранили свои ворота и использовали свой шанс, - сказал Бухаров.- Нет. Главное, что команда выигрывает, а голы придут. Шансы появятся, я в это верю.- Нет, даже не обсуждали. Сейчас приедем и посмотрим.- Хороший, отзывчивый человек. В "Рубине" все его любили. Будет приятно снова встретиться. Буду рад, если у него все получится в "Спартаке".