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Агроном "Зенита": Семак всегда просит стричь траву как можно короче, чтобы мяч скользил быстрее

Агроном "Зенита" Константин Креминский рассказал о секретах ухода за газоном на стадионе "Санкт-Петербург".

"У нас сейчас начинается новый этап, тепличного выращивания. На улице холодает, поэтому поле не планируем выкатывать на улицу, оно будет находиться в чаше, под закрытой крышей. Без ламп поле в чаше долго не живет, поэтому мы докупили и лампы, и вентиляторы. Сейчас по сути это гигантский парник.

Некоторые тренеры, которые играют в оборонительный футбол, предпочитают траву повыше и чтоб не поливать. Сергей Богданович всегда просит стричь траву как можно короче и чтоб газон был мокрым: чтоб мяч скользил как можно быстрее. Мы стараемся выполнять эти требования", - приводит слова Креминского "Фонтанка.ру".
Теги: Зенит Семак
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