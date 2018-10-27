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Василий Уткин: решение о новом тренере "Спартака" принимает Алекперов - Федун тут не при делах

Спортивный блогер Василий Уткин прокомментировал ситуацию с выбором руководством "Спартака" нового главного тренера клуба.

"Напрасно думаете, что идет напряженное взвешивание кандидатур, сильных и слабых сторон.

О решении, о его методике, нужно знать две вещи, первая – Леонид Федун ничего не взвешивает. Он тут вообще не при делах.

И вторая: решение о главном тренере "Спартака" принимает лично Вагит Алекперов (президент и совладелец компании "ЛУКОЙЛ")", – написал Уткин.

Телеграм Василия Уткина
Теги: Уткин Спартак Федун
Сегодня, 09:57
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#9  Apant1   (Сегодня, 10:33)
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online

Цитата: Blessing
"Напрасно думаете, что идет напряженное взвешивание кандидатур, сильных и слабых сторон.

Ну, славные спартаковские ребята так и думают, а вот остальные... наблюдают, не напряжённо, а расслабленно.

Не очень понимаю чему тут можно радоваться, у нас за всю страну решения принимает, кучка самодуров, думающих что их богатства являются эквивалентом компетентности в любой области, взгляните на эти одухотворённые лица в руководстве газпрома, то есть Зенита) Вот такие мыши сегодня решают всё) Это печально
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
#8  zenitchik123   (Сегодня, 10:29)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
наблюдают, не напряжённо, а расслабленно.

вообще по.уй sunglasses
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#7  Kytarba  Сочи (Сегодня, 10:28)
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online
Болеет за:
«Химки»
Какая дешевка,ясли, этот Уткин а,раньше он притворялся что ли,что не дундук,как многие на этом сайте.Во первых какая разница для болельщиков эти недосягаемые фамилии,кто из них Алекперов или Федун..,а,пребывания Федуна в Спартаке" не Алекперова рук дел?.Для Общественности футбольные дела "Локоила" сам Алекперов ведет или его представитель Федун,какая разница.Разница только в том,что тому же Уткину хочется в пустую п1здеть для пустых голов,для таких,которые есть напр.большинство и на этом сайте.
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
#6  ajax101  Москва (Сегодня, 10:28)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Не пора ли найти замену Федуну?
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
#5  sergey3709   (Сегодня, 10:25)
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online

А как же футбол?
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
#4  CSKA-180505  Североморск (Сегодня, 10:20)
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  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Ну этот жиробас,конечно,в курсе... laughing
Регистрация: 24.10.2007 [жалоба]
#3  Blessing  Спб (Сегодня, 10:15)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
"Напрасно думаете, что идет напряженное взвешивание кандидатур, сильных и слабых сторон.

Ну, славные спартаковские ребята так и думают, а вот остальные... наблюдают, не напряжённо, а расслабленно.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#2  ythe  Ё-бург (Сегодня, 10:12)
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Болеет за:
«Спартак»
"решение о новом тренере "Спартака" принимает Алекперов"
- после консультаций с Васей Уткиным


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Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
#1  Spartacus1971   (Сегодня, 10:12)
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
А все ругают Федуна,а может надо спрашивать с Алекперова?
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
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