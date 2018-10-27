Василий Уткин: решение о новом тренере "Спартака" принимает Алекперов - Федун тут не при делах

Спортивный блогер Василий Уткин прокомментировал ситуацию с выбором руководством "Спартака" нового главного тренера клуба."Напрасно думаете, что идет напряженное взвешивание кандидатур, сильных и слабых сторон.О решении, о его методике, нужно знать две вещи, первая – Леонид Федун ничего не взвешивает. Он тут вообще не при делах.И вторая: решение о главном тренере "Спартака" принимает лично Вагит Алекперов (президент и совладелец компании "ЛУКОЙЛ")", – написал Уткин.