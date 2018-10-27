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Зе Луиш: российский футбол очень агрессивный

Форвард "Спартака" Зе Луиш поделился мнением о специфике российского футбола.

"Российский футбол очень агрессивный. Как в физическом, так и в психологическом плане. Мы постоянно находимся в пути. Когда только перешёл в "Спартак", мы летели 10 часов на игру с командой в Кубке России и вернулись домой в тот же день. Иногда нам приходилось проводить в самолёте по 11-12 часов", - сказал Зе Луиш.

O Jogo
Теги: Зе Луиш Спартак
Сегодня, 12:15
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4
(1)
#4  zenitchik123   (Сегодня, 14:16)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
не люблю негроф confused
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#3  yuri  спб (Сегодня, 14:00)
  • +5
  •  (5)

Потряси красными труселями, станцуй ламбаду. Можно лезгинку с орденами , несчастный.Тут не знаешь как дожить в конце концов , хотя добрые люди из русской действительности , всё понимали. Чиновники жили в другой реальности . И жили вполне давно, присосавшись к России как паразиты. Кот разозлился- писдуй в свою Африку кормить собой ядовитых пауков.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#2  corone`r   (Сегодня, 13:49)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
ещё бестолковый и беспощадный ))


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-= AS Roma =- -= Локомотив =-
Регистрация: 15.10.2010 [жалоба]
#1  Бриг   (Сегодня, 12:32)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Краснодар»
Это Россия...Не Кабо-Верде, пешком не обойдешь...
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
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