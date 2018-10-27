Зе Луиш: российский футбол очень агрессивный

Форвард "Спартака" Зе Луиш поделился мнением о специфике российского футбола."Российский футбол очень агрессивный. Как в физическом, так и в психологическом плане. Мы постоянно находимся в пути. Когда только перешёл в "Спартак", мы летели 10 часов на игру с командой в Кубке России и вернулись домой в тот же день. Иногда нам приходилось проводить в самолёте по 11-12 часов", - сказал Зе Луиш.