Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

Джефферсон Фарфан пропустит матч с "Енисеем" из-за повреждения

Форвард "Локомотива" Джефферсон Фарфан не сможет принять участие в матче чемпионата России против "Енисея" из-за повреждения.

"После пятничной тренировки приняли решение, что Фарфан не полетит в Красноярск. Также в Москве останется защитник Мацей Рыбусь. В целом команда настроена позитивно, все остальные успели восстановиться", - цитирует Юрия Семина "ТАСС".
Теги: Локомотив Енисей Фарфан Семин
Сегодня, 12:34
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.