"Ростов" - "Анжи": хозяева сыграют в желтом комплекте формы, гости - в зеленом

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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Пресс-служба "Ростова" показала экипировку, в которой команда сегодня сыграет против "Анжи".
Матч 12-го тура РПЛ между "Ростовом" и "Анжи" стартует в 19:00 по московскому времени. Команды рассудит Сергей Карасев.
Форма команд на сегодня!#мыростов #РостовАнжи pic.twitter.com/gE8iKiyDjR— Football Club Rostov (@rostovfc) October 27, 2018
Матч 12-го тура РПЛ между "Ростовом" и "Анжи" стартует в 19:00 по московскому времени. Команды рассудит Сергей Карасев.
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