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"Ростов" - "Анжи": хозяева сыграют в желтом комплекте формы, гости - в зеленом

Пресс-служба "Ростова" показала экипировку, в которой команда сегодня сыграет против "Анжи".



Матч 12-го тура РПЛ между "Ростовом" и "Анжи" стартует в 19:00 по московскому времени. Команды рассудит Сергей Карасев.
Сегодня, 12:45
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