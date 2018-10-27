"Ростов" - "Анжи": хозяева сыграют в желтом комплекте формы, гости - в зеленом

Пресс-служба "Ростова" показала экипировку, в которой команда сегодня сыграет против "Анжи".Матч 12-го тура РПЛ между "Ростовом" и "Анжи" стартует в 19:00 по московскому времени. Команды рассудит Сергей Карасев.