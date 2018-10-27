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"Урал" и "Уфа" сыграли вничью

В матче 12-го тура чемпионата России "Урал" дома сыграл вничью с "Уфой".

Чемпионат России

12 тур

"Урал" – "Уфа" 1:1

Гол: Аликин, 44, Бикфалви, 61

"Урал": Годзюр, Меркулов, Кулаков, Балажиц, Ароян, Фидлер, Димитров, Бикфалви, Егорычев (Ильин, 82), Эль-Кабир, Панюков (Бавин, 90).

"Уфа": Беленов, Сухов, Аликин, Пуцко, Табидзе (Живоглядов, 53), Неделчару, Карп (Кротов, 78), Салатич, Тилль, Сысуев (Пауревич, 59), Игбун.

Предупреждения: Салатич, 32, Ароян, 37, Тилль, 68, Егорычев, 77, Балажиц, 89

Удаление: Фидлер, 86
Теги: Урал Уфа
Сегодня, 15:55
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#1  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 16:47)
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Фидлер хороший мужик, но чем-то Тарасова напоминает.. Такой же костолом..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
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