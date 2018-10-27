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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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"Арсенал" Т - "Оренбург": стали известны стартовые составы
Стали известны стартовые составы тульского "Арсенала" и "Оренбурга" на матч 12-го тура РПЛ.
"Арсенал": Левашов, К. Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Мохаммед, Горбатенко, Мирзов, Бакаев, Костадинов, Джорджевич.
Запасные: Нигматуллин, Шамов, Хагуш, Денисов, Сокол, Берхамов, Ткачёв, Ивакин, Лесовой, Аджоев, Кангва, Ожегович.
"Оренбург": Фролов, Малых, Сиваков, Терехов, Ойеволе, Бегич, Афонин, Сутормин, Попович, Мишкич, Козлов.
Запасные: Довбня, Руденко, Андреев, Шахов, Чиркин, Бреев, Маляров, Кулишев, Рикарду Алвеш, Чуканов, Галаджан.
"Арсенал": Левашов, К. Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Мохаммед, Горбатенко, Мирзов, Бакаев, Костадинов, Джорджевич.
Запасные: Нигматуллин, Шамов, Хагуш, Денисов, Сокол, Берхамов, Ткачёв, Ивакин, Лесовой, Аджоев, Кангва, Ожегович.
"Оренбург": Фролов, Малых, Сиваков, Терехов, Ойеволе, Бегич, Афонин, Сутормин, Попович, Мишкич, Козлов.
Запасные: Довбня, Руденко, Андреев, Шахов, Чиркин, Бреев, Маляров, Кулишев, Рикарду Алвеш, Чуканов, Галаджан.
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