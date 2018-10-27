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"Арсенал" Т - "Оренбург": стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы тульского "Арсенала" и "Оренбурга" на матч 12-го тура РПЛ.

"Арсенал": Левашов, К. Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Мохаммед, Горбатенко, Мирзов, Бакаев, Костадинов, Джорджевич.

Запасные: Нигматуллин, Шамов, Хагуш, Денисов, Сокол, Берхамов, Ткачёв, Ивакин, Лесовой, Аджоев, Кангва, Ожегович.

"Оренбург": Фролов, Малых, Сиваков, Терехов, Ойеволе, Бегич, Афонин, Сутормин, Попович, Мишкич, Козлов.

Запасные: Довбня, Руденко, Андреев, Шахов, Чиркин, Бреев, Маляров, Кулишев, Рикарду Алвеш, Чуканов, Галаджан.
Теги: Арсенал Тула Оренбург
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