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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Сергей Томаров: рад, что в России появились такие арены
Главный тренер "Уфы" Сергей Томаров высказался о матче 12-го тура РПЛ против "Урала" (1:1).
- Получилась очень эмоциональная игра, в которой каждая команда хотела победить. Если брать по совокупности всю игру по моментам, мы были ближе к победе, должны были побеждать. Но в футболе выигрывает тот, кто больше забивает. К сожалению, забили только один раз. Пропустили обидный гол со стандарта, соперник воспользовался своими немногочисленными шансами.
- Сегодня чувствовалась поддержка уфимских болельщиков?
- Спасибо большое болельщикам. Когда мы играем у себя дома, у нас есть всегда поддержка, мы это ценим. Сегодня мы видели болельщиков. Их присутствие добавляет сил.
- Второй начинается у вас с того, что вы отходите к своим воротам. Это психология или что?
- Это всю иллюзия. Это связано с тем, что соперник более активно начинает действовать, более агрессивно. Игра перемещается к нашим воротам. Мы всегда выходим на второй тайм с целью развить успех. Понимал, что у "Урала" будут свободные зоны. Мы старались играть в тот же футбол, что и в первом.
- Какие у вас впечатления о стадионе и как вам качество газона?
- Стадион прекрасный, гармонично вписывается в ландшафт вашего города. Вечером вчера прогуливались, красиво подсвечивался стадион. Рад, что в России появились такие арены. Что касается газона, то, наверное, он далеко не самого лучшего качества. Это немного омрачает впечатления о вашем стадионе.
Rusfootball.info
- Получилась очень эмоциональная игра, в которой каждая команда хотела победить. Если брать по совокупности всю игру по моментам, мы были ближе к победе, должны были побеждать. Но в футболе выигрывает тот, кто больше забивает. К сожалению, забили только один раз. Пропустили обидный гол со стандарта, соперник воспользовался своими немногочисленными шансами.
- Сегодня чувствовалась поддержка уфимских болельщиков?
- Спасибо большое болельщикам. Когда мы играем у себя дома, у нас есть всегда поддержка, мы это ценим. Сегодня мы видели болельщиков. Их присутствие добавляет сил.
- Второй начинается у вас с того, что вы отходите к своим воротам. Это психология или что?
- Это всю иллюзия. Это связано с тем, что соперник более активно начинает действовать, более агрессивно. Игра перемещается к нашим воротам. Мы всегда выходим на второй тайм с целью развить успех. Понимал, что у "Урала" будут свободные зоны. Мы старались играть в тот же футбол, что и в первом.
- Какие у вас впечатления о стадионе и как вам качество газона?
- Стадион прекрасный, гармонично вписывается в ландшафт вашего города. Вечером вчера прогуливались, красиво подсвечивался стадион. Рад, что в России появились такие арены. Что касается газона, то, наверное, он далеко не самого лучшего качества. Это немного омрачает впечатления о вашем стадионе.
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