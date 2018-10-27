Сергей Томаров: рад, что в России появились такие арены

Главный тренер "Уфы" Сергей Томаров высказался о матче 12-го тура РПЛ против "Урала" (1:1).- Получилась очень эмоциональная игра, в которой каждая команда хотела победить. Если брать по совокупности всю игру по моментам, мы были ближе к победе, должны были побеждать. Но в футболе выигрывает тот, кто больше забивает. К сожалению, забили только один раз. Пропустили обидный гол со стандарта, соперник воспользовался своими немногочисленными шансами.- Спасибо большое болельщикам. Когда мы играем у себя дома, у нас есть всегда поддержка, мы это ценим. Сегодня мы видели болельщиков. Их присутствие добавляет сил.- Это всю иллюзия. Это связано с тем, что соперник более активно начинает действовать, более агрессивно. Игра перемещается к нашим воротам. Мы всегда выходим на второй тайм с целью развить успех. Понимал, что у "Урала" будут свободные зоны. Мы старались играть в тот же футбол, что и в первом.- Стадион прекрасный, гармонично вписывается в ландшафт вашего города. Вечером вчера прогуливались, красиво подсвечивался стадион. Рад, что в России появились такие арены. Что касается газона, то, наверное, он далеко не самого лучшего качества. Это немного омрачает впечатления о вашем стадионе.