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Фарфан и Рыбус не сыграют в матче с "Енисеем"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин объявил, что игроки команды Джефферсон Фарфан и Мачей Рыбус не сыграют в матче 12-го тура чемпионата России с "Енисеем".

"После вчерашней тренировки мы приняли решение, что Фарфан не полетит на игру против "Енисея". С командой также не полетит наш защитник Мацей Рыбус. В целом команда настроена позитивно, все успели восстановиться, отправляемся в Красноярск", - цитирует Семина


ТАСС.
Теги: Фарфан Рыбус Локомотив Енисей Семин
Сегодня, 17:24
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