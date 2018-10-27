Фарфан и Рыбус не сыграют в матче с "Енисеем"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин объявил, что игроки команды Джефферсон Фарфан и Мачей Рыбус не сыграют в матче 12-го тура чемпионата России с "Енисеем"."После вчерашней тренировки мы приняли решение, что Фарфан не полетит на игру против "Енисея". С командой также не полетит наш защитник Мацей Рыбус. В целом команда настроена позитивно, все успели восстановиться, отправляемся в Красноярск", - цитирует Семина