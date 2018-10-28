Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

"Енисей" и "Локомотив" сыграют желтым мячом

"Енисей" и "Локомотив" в матче 12-го тура премьер-лиги сыграют желтым мячом, информирует пресс-служба красноярского клуба.

Начиная с 12-го тура все матчи сезона-2018/19 будут проводиться с использованием мячей Merlin ярко-желтого цвета компании Nike, технического спонсора лиги. Как сообщили в пресс-службе РПЛ, сочетание ярко-желтого и фиолетовых цветов является оптимальным для восприятия человеческим глазом в условиях искусственного и ограниченного естественного освещения в осенне - зимний период.

После увеличения светового дня в апреле 2019 года премьер-лига вернется к мячам белого цвета.

Теги: Енисей Локомотив
Сегодня, 11:16
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.