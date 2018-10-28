"Енисей" и "Локомотив" сыграют желтым мячом

Поле готово к матчу #ЕнисейЛокомотив! Сегодня играем желтыми мячами! pic.twitter.com/W8RL9qRBCX — ФК «Енисей» (@FCEnisey) October 28, 2018

"Енисей" и "Локомотив" в матче 12-го тура премьер-лиги сыграют желтым мячом, информирует пресс-служба красноярского клуба.Начиная с 12-го тура все матчи сезона-2018/19 будут проводиться с использованием мячей Merlin ярко-желтого цвета компании Nike, технического спонсора лиги. Как сообщили в пресс-службе РПЛ, сочетание ярко-желтого и фиолетовых цветов является оптимальным для восприятия человеческим глазом в условиях искусственного и ограниченного естественного освещения в осенне - зимний период.После увеличения светового дня в апреле 2019 года премьер-лига вернется к мячам белого цвета.