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Хеведес и Крыховяк сыграют против "Енисея" с первых минут

Стал известен состав "Локомотива" на матч 12-го тура российской премьер-лиги с "Енисеем".

"Локомотив": Гилерме, Кверквелия, Идову, Хеведес, Денисов, Тарасов, Игнатьев, Ал.Миранчук, Фернандеш, Крыховяк, Эдер.

Запасные: Медведев, Коченков, Ротенберг, Маргасов, Лысов, Лапшов, Жемалетдинов, Куликов, Тугарев, Миронов, Ан.Миранчук.
Теги: Енисей Локомотив
Сегодня, 13:05
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#2  filin89  Коми Африка (Сегодня, 13:58)
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Болеет за:
«Локомотив»
pfkegjbl 2,
Желтых перебор
Регистрация: 21.03.2011 [жалоба]
#1  pfkegjbl 2  Мценск (Сегодня, 13:30)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
А где Баринов?


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Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012 [жалоба]
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