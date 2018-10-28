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"Зенит" одержал победу над "Крыльями Советов" в молодёжном первенстве

В матче 12-го тура молодёжного первенства России самарские "Крылья Советов" принимали "Зенит".

Молодежное первенство

12 тур

"Крылья Советов" – "Зенит" 1:2

Голы: Вучичевич, 37, Плотников, 42, Першин, 75

"Крылья Советов": Конюхов (Овсянников, 46), Тихонов, Вучичевич (Босов, 61), Трубин, Богомолов, Нестеров, Приймак ( Мухин, 67), Голенков, Сапов, Киселев, Горбунов (Саликов, 79)

"Зенит": Рыбиков, Першин (Коротков, 90), Колдунов (Андреев, 67), Сергеев, Алоян, Левин (Анисимов, 85), Бачинский (Симдянкин, 40), Байрамов, Смирнов, Олишевский, Плотников

Предупреждения: Голенков, 63, Першин, 79, Киселёв, 80
Теги: Зенит Крылья Советов
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