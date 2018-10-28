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Дмитрий Аленичев: не хватает мастерства в завершающей стадии

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев в эфире телеканала "Матч Премьер" высказался о поражении от "Локомотива" (0:3).

"С нами такое случалось и в прошлых играх. Не хватает мастерства в завершающей стадии. У нас были моменты, чтобы сравнять счет, но не хватило завершения. В конце игры появились свободные зоны, этим воспользовался соперник и поймал на контратаках. Замены в перерыве? Делаю их по-разным причинам: кто-то не попадает в игру, у кого-то микротравмы, иногда хочется поменять тактику", - сказал Аленичев.
Теги: Аленичев Енисей Локомотив
Сегодня, 16:17
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#1  pivo69  Германия (Сегодня, 16:53)
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У вас просто мастерства не хватает.
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
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