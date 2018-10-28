Дмитрий Хохлов: "Динамо" не хватило гола в матче с "Ахматом"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов прокомментировал ничью с "Ахматом" в матче 12-го тура РПЛ."Хорошая игра, моменты были, но гола не хватило, конечно. Отсиживаться в обороне не собирались, в игре должен быть баланс. Игрой в принципе доволен", - приводит слова Хохлова твиттер клуба.