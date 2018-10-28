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Дмитрий Хохлов: "Динамо" не хватило гола в матче с "Ахматом"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов прокомментировал ничью с "Ахматом" в матче 12-го тура РПЛ.

"Хорошая игра, моменты были, но гола не хватило, конечно. Отсиживаться в обороне не собирались, в игре должен быть баланс. Игрой в принципе доволен", - приводит слова Хохлова твиттер клуба.
Теги: Хохлов Динамо Ахмат
Сегодня, 20:06
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#2  Lacan   (Сегодня, 20:19)
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  •  (2)
Болеет за:
«Динамо» М
В пердиве забьете, Дима!Уныло и бесперспективно смотрится ваша игра! Пожертвовал Дима кубком, чтоб такое говно показывать!
Регистрация: 27.09.2011 [жалоба]
#1  nofrills  Москва (Сегодня, 20:09)
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Динамо» М
ну полный неадекват !!!
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
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