Руководство "Спартака" завтра встретится с коллегами из "Ростова" по поводу расторжения контракта Карпина

Комментатор "Матч ТВ" Нобель Арустамян в своем телеграме сообщил, что главный тренер "Ростова" Валерий Карпин может возглавить "Спартак"."Эта информация получает подтверждения. Только встреча уже состоялась ранее. И обе стороны взяли время на размышления. Вопрос в том, кто был инициатором кандидатуры Карпина. Не исключено, что это идея свыше или реакция на негативную позицию спартаковской общественности по кандидатуре Кононова. Все же несколько дней раздумий могли повлиять на Леонида Федуна.Но, это уже, наверное, не так важно. А важно то, что завтра у руководства "Спартака" намечена встреча с руководством "Ростова". Тема – потенциальное расторжение контракта Карпина.Что в итоге? У "Спартака" есть два готовых варианта. Возможно, завтра будет приниматься решение, на ком "Спартак" останавливает свой выбор. Или это происходит прямо сейчас.Еще раз для особо оголтелых: невозможно залезть в голову владельцу "Спартака". Решение принимает он. Это решение может измениться в любую секунду под воздействием разных факторов. Нам остается только за этим наблюдать", – написал Арустамян.