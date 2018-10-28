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Руководство "Спартака" завтра встретится с коллегами из "Ростова" по поводу расторжения контракта Карпина

Комментатор "Матч ТВ" Нобель Арустамян в своем телеграме сообщил, что главный тренер "Ростова" Валерий Карпин может возглавить "Спартак".

"Эта информация получает подтверждения. Только встреча уже состоялась ранее. И обе стороны взяли время на размышления. Вопрос в том, кто был инициатором кандидатуры Карпина. Не исключено, что это идея свыше или реакция на негативную позицию спартаковской общественности по кандидатуре Кононова. Все же несколько дней раздумий могли повлиять на Леонида Федуна.

Но, это уже, наверное, не так важно. А важно то, что завтра у руководства "Спартака" намечена встреча с руководством "Ростова". Тема – потенциальное расторжение контракта Карпина.

Что в итоге? У "Спартака" есть два готовых варианта. Возможно, завтра будет приниматься решение, на ком "Спартак" останавливает свой выбор. Или это происходит прямо сейчас.

Еще раз для особо оголтелых: невозможно залезть в голову владельцу "Спартака". Решение принимает он. Это решение может измениться в любую секунду под воздействием разных факторов. Нам остается только за этим наблюдать", – написал Арустамян.
Теги: Карпин Арустамян Спартак Ростов
Сегодня, 21:15
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#28  alexpyat  Пятигорск (Сегодня, 21:49)
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Болеет за:
«Локомотив»
А Карпину это зачем? Он что забыл кто такой Федун?
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
#27  __Nemo__   (Сегодня, 21:49)
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online
Болеет за:
«Ливерпуль»
Между прочим Валера - лучший вариант на данный момент. Я просто не вижу, кто сильнее нам поможет в сложившейся ситуации.


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Ваше безволие станет легендой. (с)
Регистрация: 21.06.2009 [жалоба]
#26  yuri  спб (Сегодня, 21:48)
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online

Стадо с минусами сидели с хвостиками обугленными. Ну а кот ,хоть его никто не любил, смотрел как стадо металось. . Ну и пусть, господа.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#25  DimonYA  Одинцово (Сегодня, 21:47)
  • +1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Арустумяну только вести "Пизд.бол тв" ))
Регистрация: 26.07.2014 [жалоба]
#24  Стратег  РОССИЯ Химки (Сегодня, 21:46)
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Svetliykenig
Санта барбара

Санта Валера
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
#23  wir sind die besten  Санкт-Петербург (Сегодня, 21:46)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Карпин и Спартак...это как Семин и нынче Локо....до первой крови.
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
#22  капля никотина  Москва (Сегодня, 21:42)
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online

Пусть все расторгнут - так смешней
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#21  Beer-man  Калининградская область (Сегодня, 21:42)
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online

Пивовед, пусть очень часто не согласен с тобой, но не в этот раз.
И если Валера после всего придет под Федуна, то это будет абзац.
Разве что Федун официально признает себя идиотом.
Но Валера слишком хорошо знает то, что внутри Спартака происходит.
Поэтому, если себя уважает, то либо абсолютный картбланш потребует, либо пошлет.
Хотя никто не знает, что там в головах творится.


--------------------
Больше сильных клубов - интереснее чемпионат.
Когда играем в Европе, там нет чужих, там все наши.
Регистрация: 13.09.2016 [жалоба]
#20  zenit47  СПБ (Сегодня, 21:38)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Карпин Валера долбиться в опу в Ростове как то не звучит, а вот в свинарне само та обстановка. Выбирай Валера. Но думаю голова на плечах у него есть
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
#19  wasp35   (Сегодня, 21:37)
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Интер»
Валера будет долбодятлом если вернется в Спартак,


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Факты не существуют - есть только интерпретации.
Регистрация: 12.08.2012 [жалоба]
#18  Сибирячок   (Сегодня, 21:37)
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Валера поругался с Федуном, а если Карпина лоббирует нынче Алекперов?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#17  sparwik53  Виктор (Сегодня, 21:34)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Посмотрите по состоянию на 21-30, 28.10.2018 в заголовке ".. Ростов ....разрывать контракт с Карпиным" - 1 строка, последняя строка "... Кононов разрывает контракт с Арсеналам", наверное у главного редактора сайта выходной, иначе допускать такое, смехота мягко говоря.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#16  utekay  Россия (Сегодня, 21:28)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
невозможно залезть в голову владельцу "Спартака". Решение принимает он. Это решение может измениться в любую секунду под воздействием разных факторов. Нам остается только за этим наблюдать
laughing


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#15  DROOZD  брянск (Сегодня, 21:28)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Валера уходя говорил что при нынешнем руководстве не вернется в Спартак..разве что по бердыевски составленным контрактом повыкручивает им яйца


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fortuna no penis
Регистрация: 6.02.2012 [жалоба]
#14  Смотрящий  Москва (Сегодня, 21:27)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Еще раз для особо оголтелых: невозможно залезть в голову владельцу "Спартака".


И, сознавая это, особо оголтелые кидают инсайд за инсайдом.)


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
#13  Svetliykenig   Калининград (Сегодня, 21:27)
  • +1
  •  (3)

Санта барбара
Регистрация: 18.08.2018 [жалоба]
#12  Волжанин   (Сегодня, 21:26)
  • -6
  •  (10)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: MATPOCOB
Клоунада продолжается.

Никто из тренеров не хочет портить карьеру отношениями с тушинским хлевом.
Регистрация: 6.05.2015 [жалоба]
#11  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 21:25)
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Противно то, что руководство спартака как шлюхи... юлозят до последнего момента, дергая сразу многих тренеров... в итоге-то по отношению кого-то поступят непорядочно. Но это уже точно диагноз...


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По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#10  MATPOCOB  Саратов (Сегодня, 21:24)
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Клоунада продолжается.
Регистрация: 10.10.2006 [жалоба]
#9  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 21:21)
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: профи
Армянское радио сообщает......


есть такая профессия- инсайды сочинять..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#8  Frankenstein   (Сегодня, 21:21)
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ничему не удивлюсь,в голове у Федуна может быть что угодно,ясно одно,что сезон скорее всего,к сожалению потерян
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#7  strekall  Руcь (Сегодня, 21:21)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Сериал "Валера - верим", второй сезон wink


--------------------
"Зенит"
"Бавария"
Регистрация: 19.01.2013 [жалоба]
#6  профи  Горгиппия (Сегодня, 21:20)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Армянское радио сообщает......
Регистрация: 17.05.2018 [жалоба]
#5  ajax101  Москва (Сегодня, 21:19)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Пивовед
и что- Валера простит титул *Сбитого Лётчика *?

Валера стал настолько глуп, что искренне представляет себе плодотворную работу с Измайловым и прочей шушвалью, сожравшей тренера-чемпиона ? ?


Ну какая может быть в Спартаке работа?!
Побудет год дурачком, получит компенсацию и свалит.
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
#4  Волжанин   (Сегодня, 21:19)
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
ЦСКА
Карпин в тушинский хлев, Кононов в Ростов.
Ну и многоходовочку замутил руфу flushed
Регистрация: 6.05.2015 [жалоба]
#3  Женёка  Дзержинск (Сегодня, 21:18)
  • +8
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Кононов расторгает контракт с Арсеналом, Карпин с Ростовом!
Спартак специально щас всем поднасрет от кого проиграл!!! smile
Вы уж определитесь что ли!..
Регистрация: 6.05.2009 [жалоба]
#2  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 21:18)
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
и что- Валера простит титул *Сбитого Лётчика *?

Валера стал настолько глуп, что искренне представляет себе плодотворную работу с Измайловым и прочей шушвалью, сожравшей тренера-чемпиона ? ?
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ерштимедь, что за дебилы оккупировали РуФу.

ни в сарказм не втыкают, любой глум воспринимают за чистую монету.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#1  Sandro-2003  Чебоксары (Сегодня, 21:18)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
бедный Кононов уже почти развёлся...
Регистрация: 31.08.2011 [жалоба]
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