Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

Илья Геркус: "Локомотив" старается не отставать от лидеров

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус поздравил клуб с победой над "Енисеем" с разгромным счетом 3:0.

"Хорошие три очка! Стараемся не отставать от лидеров. Теперь хотелось бы перенести этот ход на кубковый матч в среду, 31 октября. Всех с победой и приходите поддержать команду в Черкизово!"— написал Геркус в своем инстаграме.
Теги: Геркус Локомотив
Сегодня, 09:01
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.