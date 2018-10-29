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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Илья Геркус: "Локомотив" старается не отставать от лидеров
Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус поздравил клуб с победой над "Енисеем" с разгромным счетом 3:0.
"Хорошие три очка! Стараемся не отставать от лидеров. Теперь хотелось бы перенести этот ход на кубковый матч в среду, 31 октября. Всех с победой и приходите поддержать команду в Черкизово!"— написал Геркус в своем инстаграме.
"Хорошие три очка! Стараемся не отставать от лидеров. Теперь хотелось бы перенести этот ход на кубковый матч в среду, 31 октября. Всех с победой и приходите поддержать команду в Черкизово!"— написал Геркус в своем инстаграме.
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