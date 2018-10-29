Илья Геркус: "Локомотив" старается не отставать от лидеров

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус поздравил клуб с победой над "Енисеем" с разгромным счетом 3:0."Хорошие три очка! Стараемся не отставать от лидеров. Теперь хотелось бы перенести этот ход на кубковый матч в среду, 31 октября. Всех с победой и приходите поддержать команду в Черкизово!"— написал Геркус в своем инстаграме.