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Екатеринбург Уфа
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Валерий Непомнящий: я не понял, почему Гончаренко заменил Дзагоева и Чалова
Бывший советник президента ЦСКА по спортивным вопросам Валерий Непомнящий отметил ошибочные решения главного тренера армейцев Виктора Гончаренко по ходу игры с "Краснодаром" (1:2) в 12-м туре РПЛ.
"Честно говоря, такого поворота ничто не предвещало. ЦСКА владел преимуществом, вел 1:0, и вдруг такая концовка… Два проигранных эпизода в собственной штрафной — два гола. Я разочарован. На мой взгляд, ничья была бы более логичным результатом.
При всем уважении к Виктору Михайловичу, я не понял, чем он руководствовался, когда во втором тайме убирал с поля Дзагоева и Чалова. Внутренне с этими решениями не согласен. Вот после замен все у ЦСКА и рухнуло. Сразу затупилось острие, пропало давление на ворота соперника", - цитирует Непомнящего "Спорт-Экспресс".
"Честно говоря, такого поворота ничто не предвещало. ЦСКА владел преимуществом, вел 1:0, и вдруг такая концовка… Два проигранных эпизода в собственной штрафной — два гола. Я разочарован. На мой взгляд, ничья была бы более логичным результатом.
При всем уважении к Виктору Михайловичу, я не понял, чем он руководствовался, когда во втором тайме убирал с поля Дзагоева и Чалова. Внутренне с этими решениями не согласен. Вот после замен все у ЦСКА и рухнуло. Сразу затупилось острие, пропало давление на ворота соперника", - цитирует Непомнящего "Спорт-Экспресс".
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