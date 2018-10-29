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Валерий Непомнящий: я не понял, почему Гончаренко заменил Дзагоева и Чалова

Бывший советник президента ЦСКА по спортивным вопросам Валерий Непомнящий отметил ошибочные решения главного тренера армейцев Виктора Гончаренко по ходу игры с "Краснодаром" (1:2) в 12-м туре РПЛ.

"Честно говоря, такого поворота ничто не предвещало. ЦСКА владел преимуществом, вел 1:0, и вдруг такая концовка… Два проигранных эпизода в собственной штрафной — два гола. Я разочарован. На мой взгляд, ничья была бы более логичным результатом.

При всем уважении к Виктору Михайловичу, я не понял, чем он руководствовался, когда во втором тайме убирал с поля Дзагоева и Чалова. Внутренне с этими решениями не согласен. Вот после замен все у ЦСКА и рухнуло. Сразу затупилось острие, пропало давление на ворота соперника", - цитирует Непомнящего "Спорт-Экспресс".
Теги: Непомнящий Гончаренко Дзагоев Чалов ЦСКА
Сегодня, 10:14
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#8  SPV  Bryansk (Сегодня, 11:11)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
Да причем здесь серьезность? До 60 минуты мы никак не хуже Краснодара играли. Просто тактические перестроения испортили результат.

Да при том, что цска не одержал ни одной победы с командами из лидирующей группы.Все это не случайно. Три поражения и еще Зенит ждет, даже когда ничейки добывали с Рубином и Спартаком отыгрываться приходилось и спасать игры. Команда молодая и не опытная, не хватает ей и мастерства конечно, ну и Гончар далеко не гений , не в первый раз не может признать свои явные ошибки, вчера опять съехал на игроков.
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
#7  Makc33   (Сегодня, 10:58)
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Цитата: serega_user
Цитата: SPV
Просто соперники пошли серьезные у цска

Да причем здесь серьезность? До 60 минуты мы никак не хуже Краснодара играли. Просто тактические перестроения испортили результат. Вспомни сам, сколько ваш спартак ведя в счете условно 2:0, Каррера делает "гениальные" замены и в итоге становится ничейный результат, а то и проигрыш? Тут тоже самое. Зачем сушить, если игра в центре поля идёт? В защите сейчас далеко не Игнашевич с Березуцкими играют, чтобы спокойно можно было отбороняться.

Безусловно тренерская ошибка .Решил перестраховаться и сыграть на удержание,не получилось
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#6  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 10:58)
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Дзага скорее всего опять "не готов играть 90 минут", как и все последние сезоны. А вот зачем Чалова заменили- никто не понял. Даже если устал, можно было вместо него Насимуру выпускать, но никак не опорника.(((( Убрали форварда- Краснодар побежал вперед. Очевидная ошибка(((


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#5  serega_user  serega_user (Сегодня, 10:54)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: SPV
Просто соперники пошли серьезные у цска

Да причем здесь серьезность? До 60 минуты мы никак не хуже Краснодара играли. Просто тактические перестроения испортили результат. Вспомни сам, сколько ваш спартак ведя в счете условно 2:0, Каррера делает "гениальные" замены и в итоге становится ничейный результат, а то и проигрыш? Тут тоже самое. Зачем сушить, если игра в центре поля идёт? В защите сейчас далеко не Игнашевич с Березуцкими играют, чтобы спокойно можно было отбороняться.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#4  SPV  Bryansk (Сегодня, 10:44)
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Болеет за:
«Спартак»
Просто соперники пошли серьезные у цска , а команда молодая и не стабильная, в ближайших трех турах Динамо, Зенит,Ахмат. Если 4 очка зацепят ослята, будет большая удача.
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
#3  sergey3709   (Сегодня, 10:39)
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online

Замены были неправильными
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
#2  serega_user  serega_user (Сегодня, 10:37)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: сын кубани
ну наверное устали, поэтому и заменил :)))

Да с чего они устали? Им же не за 30 лет. Просто решили посушить игру обороняющимися игроками. Вот и насушили. Даже комментатор сказал, что сила Краснодара во владении мяча. Нельзя было отдавать инициативу после забитого мяча! В итоге нам хороший урок, вам 3 очка.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#1  сын кубани  краснодар (Сегодня, 10:22)
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Болеет за:
«Краснодар»
ну наверное устали, поэтому и заменил :)))


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Краснодар-футбольная столица юга Руси!
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
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