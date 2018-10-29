Роман Галимов рассудит "Ростов" и "Зенит" в Кубке России

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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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14:14
Стало известно о наказании для корреспондента "Матч ТВ", перепутавшего результат матча ЦСКА - "Краснодар"
Стало известно о наказании для корреспондента "Матч ТВ", перепутавшего результат матча ЦСКА - "Краснодар"
12:29
Бывший врач "Спартака": Каррера положил себе в карман $1 млн, выделенный на всех. Он добрый? (40)
Бывший врач "Спартака": Каррера положил себе в карман $1 млн, выделенный на всех. Он добрый? (40)
11:09
СМИ: Зе Луиш, Адриано и Фернандо не полетели в Казань в знак протеста против увольнения Карреры (52)
СМИ: Зе Луиш, Адриано и Фернандо не полетели в Казань в знак протеста против увольнения Карреры (52)
10:50
Игорь Корнеев: без Месси и Роналду непривычно, но за матчем "Барсы" и "Реала" приятно наблюдать
Игорь Корнеев: без Месси и Роналду непривычно, но за матчем "Барсы" и "Реала" приятно наблюдать
10:22
Анатолий Байдачный: когда играл Семак, подбор футболистов в "Зените" был значительно сильнее (1)
Анатолий Байдачный: когда играл Семак, подбор футболистов в "Зените" был значительно сильнее (1)
Вчера, 23:01
Сеск Фабрегас хочет вернуться в "Арсенал"
Сеск Фабрегас хочет вернуться в "Арсенал"
Вчера, 22:50
"Тамбов" выходит на чистое первое место. Обзор 19-го тура ФНЛ (1)
"Тамбов" выходит на чистое первое место. Обзор 19-го тура ФНЛ (1)
Вчера, 22:47
"Как ничья, вроде выиграли мы, нет?". Газинский пытается переубедить корреспондента "Матч ТВ" (видео) (25)
"Как ничья, вроде выиграли мы, нет?". Газинский пытается переубедить корреспондента "Матч ТВ" (видео) (25)
Вчера, 22:12
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Супер Арио. Оценки матча ЦСКА - "Краснодар" (4)
Вчера, 22:11
Юрий Газинский: за красивый футбол очки не дают. Зато сегодня выиграли при не лучшей игре (видео) (4)
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Вчера, 21:47
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Федор Чалов: счет не по игре (видео) (4)
Вчера, 21:15
Руководство "Спартака" завтра встретится с коллегами из "Ростова" по поводу расторжения контракта Карпина (74)
Руководство "Спартака" завтра встретится с коллегами из "Ростова" по поводу расторжения контракта Карпина (74)
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Виктор Гончаренко: может быть, мы не заслуживали победы (9)
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Никита Чагров: могли забить "Сибири" больше
Вчера, 20:52
"Краснодар" на выезде одержал победу над ЦСКА (58)
"Краснодар" на выезде одержал победу над ЦСКА (58)
Вчера, 20:39
Президент "Ростова": Карпин является нашим главным тренером (2)
Президент "Ростова": Карпин является нашим главным тренером (2)
Роман Галимов рассудит "Ростов" и "Зенит" в Кубке России
Стали известны арбитры на матчи 1/8 финала Олимп-Кубка России, сообщает официальный сайт РФС. Матч "Ростов" - "Зенит" обслужит бригада во главе с Романом Галимовым.
31 октября (среда)
"Оренбург" - "Тюмень": судья - Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи - Алексей Ширяев (Ставрополь), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья - Евгений Кукуляк (Калуга); инспектор - Александр Гончар (Сочи).
"Урал" - "Нижний Новгород": судья - Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи - Антон Аверьянов (Москва), Дмитрий Колосков (Уфа); резервный судья - Павел Шадыханов (Москва); инспектор - Сергей Анохин (Москва).
"Локомотив" - "Енисей": судья - Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи - Андрей Глот (Ярославль), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья - Алексей Еськов (Москва); инспектор - Андрей Бутенко (Москва).
"Ахмат" - "Арсенал": судья - Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Вячеслав Семенов (Гатчина), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья - Павел Кукуян (Сочи); инспектор - Юрий Чеботарев (Краснодар).
01 ноября (четверг)
"Крылья Советов" - "Краснодар": судья - Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Николай Богач (Люберцы), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья - Станислав Васильев (Ижевск); инспектор - Гаряфий Жафяров (Москва).
"Ростов" - "Зенит": судья - Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи - Максим Гаврилин (Владимир), Илья Елеференко (Москва); резервный судья - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); инспектор - Александр Колобаев (Москва).
"Спартак" - "Анжи": судья - Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи - Арам Петросян (Бронницы), Егор Болховитин (Ленинградская область); резервный судья - Виталий Мешков (Дмитров); инспектор - Владимир Овчинников (Москва).
РФС
31 октября (среда)
"Оренбург" - "Тюмень": судья - Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи - Алексей Ширяев (Ставрополь), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья - Евгений Кукуляк (Калуга); инспектор - Александр Гончар (Сочи).
"Урал" - "Нижний Новгород": судья - Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи - Антон Аверьянов (Москва), Дмитрий Колосков (Уфа); резервный судья - Павел Шадыханов (Москва); инспектор - Сергей Анохин (Москва).
"Локомотив" - "Енисей": судья - Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи - Андрей Глот (Ярославль), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья - Алексей Еськов (Москва); инспектор - Андрей Бутенко (Москва).
"Ахмат" - "Арсенал": судья - Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Вячеслав Семенов (Гатчина), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья - Павел Кукуян (Сочи); инспектор - Юрий Чеботарев (Краснодар).
01 ноября (четверг)
"Крылья Советов" - "Краснодар": судья - Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Николай Богач (Люберцы), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья - Станислав Васильев (Ижевск); инспектор - Гаряфий Жафяров (Москва).
"Ростов" - "Зенит": судья - Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи - Максим Гаврилин (Владимир), Илья Елеференко (Москва); резервный судья - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); инспектор - Александр Колобаев (Москва).
"Спартак" - "Анжи": судья - Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи - Арам Петросян (Бронницы), Егор Болховитин (Ленинградская область); резервный судья - Виталий Мешков (Дмитров); инспектор - Владимир Овчинников (Москва).
РФС
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