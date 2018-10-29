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Минимальная цена за билет на матч "Рубин" - "Спартак" 400 рублей

Минимальная цена за билет на матч "Рубин" - "Спартак" 400 рублей, - такие цифры указаны на официальном сайте казанцев.

Кроме того, закрыта продажа на сектора, расположенные на верхнем ярусе "Казань-Арены". Цена в ложи варьируются от 1500 рублей.

Отметим, что на игры против "Зенита" и ЦСКА минимальные билеты стоили 250 рублей.

Полиция Казани ожидает порядка 3000 болельщиков "красно-белых".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Рубин Спартак
Сегодня, 14:08
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