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Молодежка "Спартака" обыграла "Рубин"

"Спартак" обыграл "Рубин" в 12-м туре молодежного первенства среди команд РПЛ - 2:1.

Молодежное первенство

12 тур

"Рубин" – "Спартак" 1:2

Голы: Маркитесов, 9, Коркин, 16, Мазуров, 86

"Рубин": Тушев, Смелов, Коркин, Абдуллин, Степанов, Седов, Николов (Макаров, 46), Циберкин, Гилязутдинов (Сагитов, 44), Сапрунов, Яковлев

Спартак": Поплевченков (Шитов, 46), Горбулин, Актисов, Петрунин, Сазонов, С. Ерёменко, Калачевский, Маркитесов, Фольмер, Данилин, Лопатин
Теги: Спартак Рубин
Сегодня, 14:12
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