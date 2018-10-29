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Александр Самедов: мы очень хотим снова стать чемпионами

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов рассказал, что игроки его команды хотят вновь стать чемпионами.

"Я уже очень давно играю в российском футболе, за это время не раз видел случаи, когда даже 13 очков отыгрывались даже за меньшее количество туров. Естественно, все мы хотим вновь стать чемпионами, поднять кубок над головой и порадовать миллионы болельщиков "Спартака".

Но сейчас в нашем расписании матч с "Рубином", именно о встрече в Казани все наши мысли. Еще совсем недавно в турнирной таблице у нас было все прекрасно - мы были в двух очках от "Зенита", а потом последовал провал", - цитирует Самедова "РИА".
Теги: Спартак Самедов
Сегодня, 16:11
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#6  yuri  спб (Сегодня, 17:29)
  • -1
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Махмут , ты зачем убил моих людей? - Стреляли (с).


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#5  patriot  Russia Krasnodar (Сегодня, 17:10)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Краснодар»
помечтай сегодня не влететь Рубэну с разгромным счётом, ведь порося разбежались кто куда))


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"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011 [жалоба]
#4  Сибирячок   (Сегодня, 17:04)
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ВИКНИКСОР
Жаль что в эту пору прекрасную жить не придется ни мне, ни тебе.

Выглядишь опять пиздаболом. Ты эти слова уже писал до чемпионства Спартака и до выигрыша Суперкубка. Снова ныряешь в своё дерьмо?

Цитата: Boss52
Противно такое слушать от очередного "мечтателя из Тарасовки".

Мечтатель не Самедов, у него есть золото. Мечтатель Зюба не имеет оного, куда бы не сунулся.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#3  Boss52  Санкт-Петербург (Сегодня, 17:00)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
мы хотим вновь стать чемпионами, поднять кубок над головой и порадовать миллионы болельщиков "Спартака"
Жалко, что из ЛЧ Спартак уже выбыл, а то можно было и о выигрыше ЛЧ помечтать. Противно такое слушать от очередного "мечтателя из Тарасовки".
Регистрация: 29.11.2014 [жалоба]
#2  ВИКНИКСОР   (Сегодня, 16:39)
  • +2
  •  (8)

Жаль что в эту пору прекрасную жить не придется ни мне, ни тебе.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#1  verhdon27  ст. Казанская (Сегодня, 16:23)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Ростов»
Посмотрим как вы с Глушаковым сегодня будете играть. Весь матч сыграть вы уже оба не в состоянии, так что хоть в выделенное время постарайтесь не ходить пешком.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
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