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"Крылья Советов" - "Зенит": Кузяев и Ерохин в стартовом составе

Стали известны стартовые составы "Крыльев Советов" и "Зенита" на предстоящий матч 12-го тура РПЛ.

"Крылья Советов": Рыжиков, Башкиров, Корниленко, Зотов, Рохель, Антон, Ткачук, Чичерин, Молло, Бурлак, Канунников.

"Зенит": Лунев, Чернов, Маммана, Нету, Иванович, Паредес, Маркизио, Кузяев, Ерохин, Мак, Дзюба.
Теги: Крылья Советов Зенит
Сегодня, 16:56
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#3  daveG  MO (Сегодня, 17:37)
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  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
У крыльев пол-состава экс-зенитовцев. И наверняка из них процентов 50 - мотивированы спортивной злобой или даже просто обидой... интересный должен быть матч


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Нева - ..импеон! ))
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
#2  Blessing  Спб (Сегодня, 17:29)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Как вариант, Шатова налево, вместо Ерохина, а его вместо Маркизио. А так состав да, основной, Дриус отдыхает, падла.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#1  Boss52  Санкт-Петербург (Сегодня, 17:10)
  • +12
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
По составу. Семак прав, что не стал слушать Колоскова и выпускает "основу". Надо закладывать "фундамент", не слушать "доброжелателей" и спокойно делать свое дело. А, советчики, шли бы они йух.
Регистрация: 29.11.2014 [жалоба]
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