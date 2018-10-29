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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Борис Игнатьев: я за Валерку Карпина
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой выразил мнение, что Валерий Карпин — лучший кандидат на должность наставника «Спартака», а также объяснил, почему Валерию Георгиевичу лучше вернуться в родной клуб в зимней паузе чемпионата РПЛ.
- Валерий Карпин среди кандидатов, наверное, ближе всего «Спартаку», - отметил Игнатьев. - Карпин - спартаковец. Он хорошо знает предмет, это тренер, функционер. В качестве тренера Карпин дважды приводил «Спартак» к серебряным медалям чемпионата России. Но главное — у него есть понимание того, как должна играть команда. Потому что Карпин — плоть и кровь от тех идей, которые привносили Бесков и Романцев. Народ просит, чтобы была определенная игровая культура — Карпин ее может привнести. Так что если его рассматривают — это правильно. Я знаю Карпина, знаю его идеи, приверженность. Олег Кононов, конечно, тоже ведет работу, которая по духу близка спартаковским идеям. Но я за Валерку Карпина.
- Если Карпин уйдет, что будет с «Ростовом», который при этом специалисте добился в нынешнем сезоне высоких результатов?
- Очень не хотелось бы, чтобы «Ростов» разваливался. Конечно, с уходом Карпина команда немало потеряет. Когда-то кто-то придет после Карпина — на это тоже уйдет время. За этой командой - тоже народ, болельщики, футболисты. Так что правильнее будет, если Карпин придет в «Спартак» уже в зимней паузе чемпионата. Чтобы и «Ростов» определился с тренером, и «Спартак» под руководством Валерия Георгиевича уже мог спокойно готовиться к весенней части сезона.
Rusfootball.info
- Валерий Карпин среди кандидатов, наверное, ближе всего «Спартаку», - отметил Игнатьев. - Карпин - спартаковец. Он хорошо знает предмет, это тренер, функционер. В качестве тренера Карпин дважды приводил «Спартак» к серебряным медалям чемпионата России. Но главное — у него есть понимание того, как должна играть команда. Потому что Карпин — плоть и кровь от тех идей, которые привносили Бесков и Романцев. Народ просит, чтобы была определенная игровая культура — Карпин ее может привнести. Так что если его рассматривают — это правильно. Я знаю Карпина, знаю его идеи, приверженность. Олег Кононов, конечно, тоже ведет работу, которая по духу близка спартаковским идеям. Но я за Валерку Карпина.
- Если Карпин уйдет, что будет с «Ростовом», который при этом специалисте добился в нынешнем сезоне высоких результатов?
- Очень не хотелось бы, чтобы «Ростов» разваливался. Конечно, с уходом Карпина команда немало потеряет. Когда-то кто-то придет после Карпина — на это тоже уйдет время. За этой командой - тоже народ, болельщики, футболисты. Так что правильнее будет, если Карпин придет в «Спартак» уже в зимней паузе чемпионата. Чтобы и «Ростов» определился с тренером, и «Спартак» под руководством Валерия Георгиевича уже мог спокойно готовиться к весенней части сезона.
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