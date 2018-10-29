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Борис Игнатьев: я за Валерку Карпина

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой выразил мнение, что Валерий Карпин — лучший кандидат на должность наставника «Спартака», а также объяснил, почему Валерию Георгиевичу лучше вернуться в родной клуб в зимней паузе чемпионата РПЛ.

- Валерий Карпин среди кандидатов, наверное, ближе всего «Спартаку», - отметил Игнатьев. - Карпин - спартаковец. Он хорошо знает предмет, это тренер, функционер. В качестве тренера Карпин дважды приводил «Спартак» к серебряным медалям чемпионата России. Но главное — у него есть понимание того, как должна играть команда. Потому что Карпин — плоть и кровь от тех идей, которые привносили Бесков и Романцев. Народ просит, чтобы была определенная игровая культура — Карпин ее может привнести. Так что если его рассматривают — это правильно. Я знаю Карпина, знаю его идеи, приверженность. Олег Кононов, конечно, тоже ведет работу, которая по духу близка спартаковским идеям. Но я за Валерку Карпина.

- Если Карпин уйдет, что будет с «Ростовом», который при этом специалисте добился в нынешнем сезоне высоких результатов?

- Очень не хотелось бы, чтобы «Ростов» разваливался. Конечно, с уходом Карпина команда немало потеряет. Когда-то кто-то придет после Карпина — на это тоже уйдет время. За этой командой - тоже народ, болельщики, футболисты. Так что правильнее будет, если Карпин придет в «Спартак» уже в зимней паузе чемпионата. Чтобы и «Ростов» определился с тренером, и «Спартак» под руководством Валерия Георгиевича уже мог спокойно готовиться к весенней части сезона.

Rusfootball.info
Теги: Игнатьев Карпин Спартак Ростов
Сегодня, 17:07
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#3  Misha Hetfild  сто первый километр (Сегодня, 18:18)
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online
Болеет за:
«Ростов»
Мало Валера там го*на хл ? wink
Регистрация: 24.09.2018 [жалоба]
#2  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 18:15)
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online
Болеет за:
«Динамо К»
Но я за Валерку Карпина.
smile Я тоже.
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#1  __Nemo__   (Сегодня, 17:44)
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Болеет за:
«Ливерпуль»
Нельзя тянуть... что тут думать? Надо брать!


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Ваше безволие станет легендой. (с)
Регистрация: 21.06.2009 [жалоба]
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