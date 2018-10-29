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Врачи "Динамо" помогли пассажирке, потерявшей сознание на борту самолета

Во время перелёта "Динамо" из Грозного в Москву, после матча 12-го тура РПЛ против "Ахмата", одна из пассажирок потеряла сознание, а затем у неё случился судорожный приступ.

Ей на помощь оперативно пришла медицинская бригада динамовцев.

"Благодаря своевременным и чётким действиям медицинского штаба в лице Ярдошвили, Родионова и Малышева жизни пассажирки ничего не угрожает", — говорится в официальном твиттере московской команды.
Теги: Динамо
Сегодня, 18:57
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