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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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20:02
Могилевец и Азмун получили серьезные повреждения на тренировке перед игрой со "Спартаком" - каждому наложено по 9 швов (6)
Могилевец и Азмун получили серьезные повреждения на тренировке перед игрой со "Спартаком" - каждому наложено по 9 швов (6)
14:14
Стало известно о наказании для корреспондента, перепутавшего результат матча ЦСКА - "Краснодар" (19)
Стало известно о наказании для корреспондента, перепутавшего результат матча ЦСКА - "Краснодар" (19)
12:29
Бывший врач "Спартака": Каррера положил себе в карман $1 млн, выделенный на всех. Он добрый? (61)
Бывший врач "Спартака": Каррера положил себе в карман $1 млн, выделенный на всех. Он добрый? (61)
11:09
СМИ: Зе Луиш, Адриано и Фернандо не полетели в Казань в знак протеста против увольнения Карреры (58)
СМИ: Зе Луиш, Адриано и Фернандо не полетели в Казань в знак протеста против увольнения Карреры (58)
10:50
Игорь Корнеев: без Месси и Роналду непривычно, но за матчем "Барсы" и "Реала" приятно наблюдать
Игорь Корнеев: без Месси и Роналду непривычно, но за матчем "Барсы" и "Реала" приятно наблюдать
10:22
Анатолий Байдачный: когда играл Семак, подбор футболистов в "Зените" был значительно сильнее (1)
Анатолий Байдачный: когда играл Семак, подбор футболистов в "Зените" был значительно сильнее (1)
"Крылья Советов" - "Зенит": на матче присутствуют более 27 тысяч зрителей
На предпоследнем матче 12-го тура РПЛ "Крылья Советов" - "Зенит" присутствуют 27102 зрителя.
Примечательно, что температура в Самаре на данный момент опустилась до нуля градусов, что, однако, не отпугнуло самарских любителей футбола.
Примечательно, что температура в Самаре на данный момент опустилась до нуля градусов, что, однако, не отпугнуло самарских любителей футбола.
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