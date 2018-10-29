Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

"Крылья Советов" - "Зенит": на матче присутствуют более 27 тысяч зрителей

На предпоследнем матче 12-го тура РПЛ "Крылья Советов" - "Зенит" присутствуют 27102 зрителя.

Примечательно, что температура в Самаре на данный момент опустилась до нуля градусов, что, однако, не отпугнуло самарских любителей футбола.
Теги: Крылья Советов Зенит
Сегодня, 19:35
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
#1  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 20:23)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
не плохо для понедельника


--------------------
Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.