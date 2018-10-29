"Крылья Советов" - "Зенит": на матче присутствуют более 27 тысяч зрителей

На предпоследнем матче 12-го тура РПЛ "Крылья Советов" - "Зенит" присутствуют 27102 зрителя.Примечательно, что температура в Самаре на данный момент опустилась до нуля градусов, что, однако, не отпугнуло самарских любителей футбола.