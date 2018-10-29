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Могилевец и Азмун получили серьезные повреждения на тренировке перед игрой со "Спартаком" - каждому наложено по 9 швов

Футболисты казанского "Рубина" Сердар Азмун и Павел Могилевец получили серьёзные повреждения после столкновения на тренировке перед матчем со "Спартаком"

Обоим футболистам было наложено по девять швов. О сроках их восстановления будет сообщено позже.

ФК "Рубин"
Сегодня, 20:02
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(3)
#6  СуперШтангист   (Сегодня, 20:21)
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Терек»
Цитата: Волжанин
Ёлы палы. Здоровья футболистам.

Не забудь налоги заплатить им на лечение bowtie
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#5  Волжанин   (Сегодня, 20:13)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Ёлы палы. Здоровья футболистам.
Регистрация: 6.05.2015 [жалоба]
#4  Кот КБ Матроскин  Простоквашино Италия (Сегодня, 20:08)
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
"Макар виноват "(с)

Аксиома для латексных и поперечно задовых
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
#3  yanus0407  Санкт - Петербург (Сегодня, 20:07)
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Во прёт мясу....


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Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009 [жалоба]
#2  Зритель   (Сегодня, 20:06)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Ростов»
Афигеть. Это между собой рубились.
Что будет со Спартаком?


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“Во времена тотальной лжи говорить правду - это экстремизм".
Джордж Оруэлл.
Регистрация: 23.02.2008 [жалоба]
#1  iDEAD  Череповец (Сегодня, 20:06)
  • +6
  •  (8)
online

Источник - Могилевец и Азмун поддержали ЗеЛуиша , Фернандо и Луиса Адриано .
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
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