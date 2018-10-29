Могилевец и Азмун получили серьезные повреждения на тренировке перед игрой со "Спартаком" - каждому наложено по 9 швов

Футболисты казанского "Рубина" Сердар Азмун и Павел Могилевец получили серьёзные повреждения после столкновения на тренировке перед матчем со "Спартаком"Обоим футболистам было наложено по девять швов. О сроках их восстановления будет сообщено позже.