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Артем Дзюба о матче с "Крыльями": судейство было просто безобразным

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба высказался о судействе в матче с "Крыльями" (1:0).

"Потрясающее поле, потрясающий стадион. А вот судейство... Просто безобразное. Это не соответствуют уровню РПЛ", – сказал Дзюба в эфире телеканала "Матч Премьер".
Теги: Зенит Крылья Советов Дзюба
Сегодня, 21:05
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(3)
#4  Visio  Санкт-Петербург (Сегодня, 22:21)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Игра была безобразная у Зенита, это точно. В большинстве вас Крылья гоняли как вшивых по бане
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
#3  pivo69  Германия (Сегодня, 22:15)
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  •  (1)
online

Цитата: Игорь футболист
Да ладно, тебя завалит надо троих, а ты от каждого касания стелишься по газону.

Да,нееее,он имел ввиду,что Зениту опять
подсуживают...
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
#2  zloy   (Сегодня, 22:13)
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online
Болеет за:
«Барселона»
Игорь футболист,
он уже старенький и слабенький, надо пожалеть
Регистрация: 5.09.2016 [жалоба]
#1  Игорь футболист  г.Самара (Сегодня, 21:56)
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Болеет за:
«Крылья Сов»
Да ладно, тебя завалит надо троих, а ты от каждого касания стелишься по газону.


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Не берегете вы себя Юрий Венидиктович, все о футболе России думаете.
Регистрация: 21.09.2010 [жалоба]
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