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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Супер-Паредес, невезучие самарцы и фиаско Рохеля: оценки по итогам матча "Крылья Советов" - "Зенит"
Супер-Паредес, невезучие самарцы и фиаско Рохеля: оценки по итогам матча "Крылья Советов" - "Зенит"
20:02
Могилевец и Азмун получили серьезные повреждения на тренировке перед игрой со "Спартаком" - каждому наложено по 9 швов (12)
Могилевец и Азмун получили серьезные повреждения на тренировке перед игрой со "Спартаком" - каждому наложено по 9 швов (12)
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Бывший врач "Спартака": Каррера положил себе в карман $1 млн, выделенный на всех. Он добрый? (64)
Бывший врач "Спартака": Каррера положил себе в карман $1 млн, выделенный на всех. Он добрый? (64)
Артем Дзюба о матче с "Крыльями": судейство было просто безобразным
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба высказался о судействе в матче с "Крыльями" (1:0).
"Потрясающее поле, потрясающий стадион. А вот судейство... Просто безобразное. Это не соответствуют уровню РПЛ", – сказал Дзюба в эфире телеканала "Матч Премьер".
"Потрясающее поле, потрясающий стадион. А вот судейство... Просто безобразное. Это не соответствуют уровню РПЛ", – сказал Дзюба в эфире телеканала "Матч Премьер".
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