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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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22:24
"Рубин" спасся в игре со "Спартаком" - вышедший на 92-й минуте Сорокин забил первым касанием (7)
"Рубин" спасся в игре со "Спартаком" - вышедший на 92-й минуте Сорокин забил первым касанием (7)
20:54
Супер-Паредес, невезучие самарцы и фиаско Рохеля: оценки по итогам матча "Крылья Советов" - "Зенит"
Супер-Паредес, невезучие самарцы и фиаско Рохеля: оценки по итогам матча "Крылья Советов" - "Зенит"
20:02
Могилевец и Азмун получили серьезные повреждения на тренировке перед игрой со "Спартаком" - каждому наложено по 9 швов (12)
Могилевец и Азмун получили серьезные повреждения на тренировке перед игрой со "Спартаком" - каждому наложено по 9 швов (12)
17:49
Георгий Черданцев - об ошибке корреспондента: вы вообще понимаете, что такое прямой эфир? (27)
Георгий Черданцев - об ошибке корреспондента: вы вообще понимаете, что такое прямой эфир? (27)
14:14
Стало известно о наказании для корреспондента, перепутавшего результат матча ЦСКА - "Краснодар" (20)
Стало известно о наказании для корреспондента, перепутавшего результат матча ЦСКА - "Краснодар" (20)
12:29
Бывший врач "Спартака": Каррера положил себе в карман $1 млн, выделенный на всех. Он добрый? (64)
Бывший врач "Спартака": Каррера положил себе в карман $1 млн, выделенный на всех. Он добрый? (64)
Фанаты "Спартака" подвергли Дениса Глушакова жесткой обструкции (видео)
Болельщики "Спартака" остались недовольны возвращением в основной состав бывшего капитана своей команды Дениса Глушакова.
Перед матчем с "Рубином", когда команда вышла на разминку, фанаты встретили футболиста кричалкой "Глушаков – гон*он".
Перед матчем с "Рубином", когда команда вышла на разминку, фанаты встретили футболиста кричалкой "Глушаков – гон*он".
Болельщики «Спартака» встречают Дениса Глушакова на гостевом матче в Казани pic.twitter.com/ydi9QDhhRY— SPORT24.ru (@sport24_ru) October 29, 2018
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