Фанаты "Спартака" подвергли Дениса Глушакова жесткой обструкции (видео)

Болельщики «Спартака» встречают Дениса Глушакова на гостевом матче в Казани pic.twitter.com/ydi9QDhhRY — SPORT24.ru (@sport24_ru) October 29, 2018

Болельщики "Спартака" остались недовольны возвращением в основной состав бывшего капитана своей команды Дениса Глушакова.Перед матчем с "Рубином", когда команда вышла на разминку, фанаты встретили футболиста кричалкой "Глушаков – гон*он".