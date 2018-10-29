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Фанаты "Спартака" подвергли Дениса Глушакова жесткой обструкции (видео)

Болельщики "Спартака" остались недовольны возвращением в основной состав бывшего капитана своей команды Дениса Глушакова.

Перед матчем с "Рубином", когда команда вышла на разминку, фанаты встретили футболиста кричалкой "Глушаков – гон*он".


Теги: Спартак Рубин Глушаков
Сегодня, 21:42
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10
(6)
#10  Roganov   (Сегодня, 22:12)
  • -1
  •  (1)
online

А на какой мотив песня?
Регистрация: 24.10.2018 [жалоба]
#9  капля никотина  Москва (Сегодня, 22:11)
  • -3
  •  (3)
online

А eбало Глушакова крупным планом не имеется, во время исполнения этой песни??? Он так же поди лыбится, дебил....
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#8  Mitrich  НАША РАША (Сегодня, 22:07)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Спартак в этом сезоне вне конкуренции по смешным новостям. Тут уж не то что не до медалей, тут как бы нам со смеху не умереть.


--------------------
Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007 [жалоба]
#7  СуперШтангист   (Сегодня, 22:05)
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Терек»
Цитата: utekay
в детстве какой то проводник в поезде поимел
его маму

Цитата: DMS
СуперШтангист,
Слышь дырявый.... Мне Локомотиву пох конечно, но складывается такое впечатление, что тебя в детстве какой то проводник в поезде поимел, пока тебя везли куда то.


Глушаков так-то дрезинщик.
Спасибо за ваше мнение, мне мнение быдла очень важно smile
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#6  utekay  Россия (Сегодня, 22:02)
  • +3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: DMS
в детстве какой то проводник в поезде поимел

его маму


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#5  DMS  Советский союз (Сегодня, 21:59)
  • +9
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
СуперШтангист,
Слышь дырявый.... Мне Локомотиву пох конечно, но складывается такое впечатление, что тебя в детстве какой то проводник в поезде поимел, пока тебя везли куда то.
Регистрация: 16.07.2016 [жалоба]
#4  zen-it  Санкт-Петербург (Сегодня, 21:56)
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
то в жо.. его целовали а сейчас го..он! Свинарня, одним словом
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
#3  Спартак-навсегда  Орёл (Сегодня, 21:56)
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Да что эти фанаты смыслят?..
Так и думал))) Много шума из ничего)))

И принципиально требую отделить фанатов от болельщиков, имеющих разум!!!


--------------------
Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007 [жалоба]
#2  СуперШтангист   (Сегодня, 21:50)
  • -11
  •  (11)
online
Болеет за:
«Терек»
Ну в принципе про любого ногомячиста убогой дрезины должны быть такие заряды.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#1  ВИКНИКСОР   (Сегодня, 21:45)
  • +3
  •  (7)

Истину глаголят!
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
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