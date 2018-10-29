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Курбан Бердыев: я благодарен своим ребятам, они сражались до конца

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев прокомментировал результат встречи со "Спартаком" (1:1).

"В концовке встречи мы оказывали давление, но чуть чуть не хватало в завершении. Поэтому и выпустили Сорокина. Благодарен ребятам за то, что они играли до конца. На тренировках мы работаем над стандартами и развитием атак из глубины", - приводит слова тренера "Матч Премьер".
Теги: Рубин Спартак Бердыев
Вчера, 23:15
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